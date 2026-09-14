Indonesia bác bỏ tin đồn về một vụ phun trào núi lửa lớn

Do đó khả năng xảy ra một vụ phun trào dữ dội, có thể tạo thành hõm chảo núi lửa (caldera) vẫn còn rất xa vời.

Núi lửa Anak Krakatau tuần trước đã liên tục phun trào, gây gián đoạn hàng không, khiến hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt, cũng như bụi núi lửa bay tới tận thủ đô Jakarta, gây ô nhiễm không khí.

Anak Krakatau phun trào, gây gián đoạn hàng không, khiến hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt

Ông Aditya Pratama, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thảm họa Địa chất thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) cho biết, núi lửa Anak Krakatau đang trong giai đoạn ủ magma (giai đoạn tích tụ và phát triển ban đầu), do đó khả năng xảy ra một vụ phun trào dữ dội có thể tạo thành hõm chảo núi lửa (caldera) vẫn còn rất xa vời.

Hệ thống núi lửa ở eo biển Sunda trong lịch sử được chia thành 3 giai đoạn chính: Krakatoa Cổ (Old Krakatoa), Krakatoa Trẻ (Young Krakatoa) và Anak Krakatau – ngọn núi lửa dần hình thành sau vụ phun trào năm 1883. Các nhà nghiên cứu đã so sánh đặc điểm của magma và điều kiện của buồng magma từ các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của Krakatoa.

Quy trình phun trào dẫn đến việc hình thành hõm chảo thường bắt đầu bằng các giai đoạn ủ magma, trưởng thành, "lên men", và kết thúc bằng một vụ phun trào lớn tạo ra chính hõm chảo. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, có xu hướng các vụ phun trào ở Krakatoa khá thường xuyên, nhưng với cường độ tương đối thấp hơn. Mô hình cho thấy Anak Krakatau vẫn đang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, ông Aditya cho biết sự tiến hóa của hệ thống magma vẫn có thể tiếp tục. Về lâu dài, magma có thể phân hóa và hình thành các túi magma ở độ sâu nông, sau đó phát triển thành các hồ chứa lớn hơn. Về mặt lý thuyết, quá trình này có thể cho phép các điều kiện tương tự như sự kiện năm 1883 xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa tình trạng hiện tại của Anak Krakatau và giai đoạn đó.

Ông Aditya khẳng định rằng mặc dù nguy cơ xảy ra một đợt phun trào lớn vẫn hiện hữu theo thời gian, nhưng phát hiện này mang đến cho cộng đồng tâm thế chủ động chuẩn bị, bởi quá trình tích tụ và phát triển của magma được dự báo sẽ kéo dài rất lâu. Ông Aditya hy vọng sự hiểu biết chuyên sâu về buồng magma và chu kỳ núi lửa sẽ trở thành nguồn tham khảo giá trị để chính phủ Indonesia không ngừng hoàn thiện chiến lược giảm rủi ro thiên tai.