English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia bác bỏ tin đồn về một vụ phun trào núi lửa lớn

Thứ Hai, 22:10, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tin đồn về một vụ phun trào lớn, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cho biết, núi lửa Anak Krakatau vẫn đang trong giai đoạn ủ magma.

Do đó khả năng xảy ra một vụ phun trào dữ dội, có thể tạo thành hõm chảo núi lửa (caldera) vẫn còn rất xa vời.

Núi lửa Anak Krakatau tuần trước đã liên tục phun trào, gây gián đoạn hàng không, khiến hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt, cũng như bụi núi lửa bay tới tận thủ đô Jakarta, gây ô nhiễm không khí.

indonesia bac bo tin don ve mot vu phun trao nui lua lon hinh anh 1
Anak Krakatau phun trào, gây gián đoạn hàng không, khiến hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt

Ông Aditya Pratama, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thảm họa Địa chất thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) cho biết, núi lửa Anak Krakatau đang trong giai đoạn ủ magma (giai đoạn tích tụ và phát triển ban đầu), do đó khả năng xảy ra một vụ phun trào dữ dội có thể tạo thành hõm chảo núi lửa (caldera) vẫn còn rất xa vời.

Hệ thống núi lửa ở eo biển Sunda trong lịch sử được chia thành 3 giai đoạn chính: Krakatoa Cổ (Old Krakatoa), Krakatoa Trẻ (Young Krakatoa) và Anak Krakatau – ngọn núi lửa dần hình thành sau vụ phun trào năm 1883. Các nhà nghiên cứu đã so sánh đặc điểm của magma và điều kiện của buồng magma từ các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của Krakatoa.

Quy trình phun trào dẫn đến việc hình thành hõm chảo thường bắt đầu bằng các giai đoạn ủ magma, trưởng thành, "lên men", và kết thúc bằng một vụ phun trào lớn tạo ra chính hõm chảo.  Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, có xu hướng các vụ phun trào ở Krakatoa khá thường xuyên, nhưng với cường độ tương đối thấp hơn. Mô hình cho thấy Anak Krakatau vẫn đang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, ông Aditya cho biết sự tiến hóa của hệ thống magma vẫn có thể tiếp tục. Về lâu dài, magma có thể phân hóa và hình thành các túi magma ở độ sâu nông, sau đó phát triển thành các hồ chứa lớn hơn. Về mặt lý thuyết, quá trình này có thể cho phép các điều kiện tương tự như sự kiện năm 1883 xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa tình trạng hiện tại của Anak Krakatau và giai đoạn đó.

Ông Aditya khẳng định rằng mặc dù nguy cơ xảy ra một đợt phun trào lớn vẫn hiện hữu theo thời gian, nhưng phát hiện này mang đến cho cộng đồng tâm thế chủ động chuẩn bị, bởi quá trình tích tụ và phát triển của magma được dự báo sẽ kéo dài rất lâu. Ông Aditya hy vọng sự hiểu biết chuyên sâu về buồng magma và chu kỳ núi lửa sẽ trở thành nguồn tham khảo giá trị để chính phủ Indonesia không ngừng hoàn thiện chiến lược giảm rủi ro thiên tai.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích
Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Indonesia đã được tăng cường để tìm kiếm các nạn nhân sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp nạn ở vùng biển Java sáng 13/9. Tính đến 15h chiều 13/9, lực lượng tìm kiếm đã sơ tán an toàn 107 người, 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích.

Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích

Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Indonesia đã được tăng cường để tìm kiếm các nạn nhân sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp nạn ở vùng biển Java sáng 13/9. Tính đến 15h chiều 13/9, lực lượng tìm kiếm đã sơ tán an toàn 107 người, 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích.

Indonesia: Đi tìm lời giải cho mô hình lý tưởng bữa ăn học đường
Indonesia: Đi tìm lời giải cho mô hình lý tưởng bữa ăn học đường

VOV.VN - Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto triển khai hơn 1 năm qua (6/1/2025) với hàng chục triệu học sinh được cung cấp bữa ăn miễn phí, tạo hàng triệu việc làm cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương.

Indonesia: Đi tìm lời giải cho mô hình lý tưởng bữa ăn học đường

Indonesia: Đi tìm lời giải cho mô hình lý tưởng bữa ăn học đường

VOV.VN - Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto triển khai hơn 1 năm qua (6/1/2025) với hàng chục triệu học sinh được cung cấp bữa ăn miễn phí, tạo hàng triệu việc làm cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương.

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu
Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi phát huy sức mạnh tập thể để tăng cường khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và mở rộng cơ hội cho các nước đang phát triển.

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi phát huy sức mạnh tập thể để tăng cường khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và mở rộng cơ hội cho các nước đang phát triển.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ