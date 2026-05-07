Mỹ ban hành chiến lược chống khủng bố quốc gia mới

Thứ Năm, 05:33, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ vừa công bố chiến lược chống khủng bố mới với trọng tâm là vô hiệu hóa các mối đe dọa tại khu vực, tăng cường trấn áp các băng đảng ma túy và các nhóm bạo lực cực đoan trong nước. 

Theo ông Sebastian Gorka, Giám đốc chống khủng bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký chiến lược chống khủng bố quốc gia mới vào ngày 5/5 với mục tiêu bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa an ninh.

Chiến lược mới ưu tiên vô hiệu hóa các mối đe dọa tại khu vực bằng cách làm tê liệt hoạt động của các băng đảng ma túy, ngăn các nhóm này đưa ma túy, thành viên và nạn nhân buôn người vào Mỹ.

Ông Sebastian Gorka, Giám đốc chống khủng bố của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trong nước, kế hoạch cũng tập trung vào việc xác định và xử lý các nhóm chính trị bạo lực bị cho là mang tư tưởng chống Mỹ hoặc cực đoan, bao gồm cả các tổ chức theo chủ nghĩa vô chính phủ như Antifa.

Ông Gorka cho biết chính quyền Mỹ sẽ sử dụng các công cụ thực thi pháp luật để xác định mạng lưới hoạt động, thành viên và mối liên hệ quốc tế của các nhóm này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với phong trào thánh chiến toàn cầu, trong đó có các tổ chức như al Qaeda.

Theo kế hoạch, các quan chức chống khủng bố Mỹ sẽ gặp các đối tác quốc tế trong tuần này nhằm thảo luận việc tăng cường phối hợp đối phó các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt liên quan đến Iran và khu vực eo biển Hormuz.

Trần Phương/VOV-Washington
Tin liên quan

Australia đầu tư 74 triệu AUD xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến

VOV.VN - Trong nỗ lực giảm thiểu việc lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng, Australia đã công bố khoản đầu tư 74 triệu AUD để thành lập Trung tâm chống khủng bố trực tuyến.

Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

VOV.VN - Ủy ban chống bài Do Thái và gắn kết xã hội Australia vừa đề xuất Thủ tướng và nội các tham gia diễn tập khủng bố, trong bối cảnh bạo lực bài Do Thái gia tăng, đặc biệt sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng cuối năm 2025.

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh liên quan đến hoạt động phá hoại không gian thông tin.

