Mỹ ban hành chiến lược chống khủng bố quốc gia mới

Theo ông Sebastian Gorka, Giám đốc chống khủng bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký chiến lược chống khủng bố quốc gia mới vào ngày 5/5 với mục tiêu bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa an ninh.

Chiến lược mới ưu tiên vô hiệu hóa các mối đe dọa tại khu vực bằng cách làm tê liệt hoạt động của các băng đảng ma túy, ngăn các nhóm này đưa ma túy, thành viên và nạn nhân buôn người vào Mỹ.

Trong nước, kế hoạch cũng tập trung vào việc xác định và xử lý các nhóm chính trị bạo lực bị cho là mang tư tưởng chống Mỹ hoặc cực đoan, bao gồm cả các tổ chức theo chủ nghĩa vô chính phủ như Antifa.

Ông Gorka cho biết chính quyền Mỹ sẽ sử dụng các công cụ thực thi pháp luật để xác định mạng lưới hoạt động, thành viên và mối liên hệ quốc tế của các nhóm này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với phong trào thánh chiến toàn cầu, trong đó có các tổ chức như al Qaeda.

Theo kế hoạch, các quan chức chống khủng bố Mỹ sẽ gặp các đối tác quốc tế trong tuần này nhằm thảo luận việc tăng cường phối hợp đối phó các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt liên quan đến Iran và khu vực eo biển Hormuz.