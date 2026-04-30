Indonesia đồng loạt khởi công 13 dự án hạ nguồn giai đoạn 2 trị giá 7 tỷ USD

Thứ Năm, 15:38, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (29/4), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia ở tỉnh Trung Java, yêu cầu lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển dự án chế biến và lọc dầu quốc gia, yêu cầu mọi dự án chiến lược phải tiếp tục được đánh giá một cách khách quan và khoa học, nắm bắt khịp thời những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại, đảm bảo giá cả hợp lý và tạo ra sản phẩm có lợi hơn cho người dân.

indonesia dong loat khoi cong 13 du an ha nguon giai doan 2 tri gia 7 ty usd hinh anh 1
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì lễ khởi công giai đoạn hai Dự án chế biến và phân phối dầu khí quốc gia tại Trung Java hôm 29/4. Ảnh: Presidenri

Bên cạnh lễ khởi công giai đoạn 2 của Tổ máy lọc dầu số 4 tại Trung Java, Chính phủ Indonesia đồng thời khởi công giai đoạn 2 của 12 dự án chương trình hạ nguồn khác trên toàn quốc. Đây là các dự án trọng điểm quốc gia về chế biến và phân phối sản phẩm dầu khí, là bước chiến lược của Chính phủ Indonesia nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa dựa trên tài nguyên thiên nhiên, gia tăng giá trị, tạo công ăn việc làm và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Tổng mức đầu tư 13 dự án hạ nguồn lên tới 116 nghìn tỷ Rupiah – tương đương 7 tỷ USD. Trong đó có 5 dự án năng lượng, 5 dự án khoáng sản và 3 dự án nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hạ nguồn (BKPM), ông Rô-san Rút-la-ni (Rosan P. Roeslani) cũng cho biết, trong năm nay, Chính phủ Indonesia triển khai thêm 6 dự án hạ nguồn và dự kiến sẽ mở rộng giai đoạn 3, giai đoạn 4 của 13 dự án hạ nguồn này trong tương lai. Hầu hết các dự án hạ nguồn tập trung vào lĩnh vực lọc dầu, xây dựng các bể chứa nhiên liệu, nhằm duy trì sự ổn định giá năng lượng và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó là các dự án hạ nguồn khác nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia, như Nhà máy chế biến than, Nhà máy sản xuất phôi thép, Nhà máy chế biến dầu cọ, Cơ sở chế biến nhục đầu khấu, sản phẩm dừa và nước mắm.

Thông qua cách tiếp cận dựa trên công nghệ tốt nhất và lợi ích của người dân, chính phủ Indonesia định hướng đưa ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn trở thành động lực tăng trưởng mới, hiệu quả, hiện đại và tự chủ, nhằm đưa Indonesia trở thành một cường quốc kinh tế toàn cầu.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Indonesia phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan
VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan với ước tính khoảng 5 nghìn tỷ feet khối khí đốt và 300 triệu thùng hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên.

Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca
VOV.VN - Indonesia đang xem xét khả năng áp thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nơi Indonesia kiểm soát phần lớn huyết mạch hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu.

Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng
VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

