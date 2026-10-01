English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia cải tổ Nội các: Bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

Thứ Năm, 16:30, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/10 tiến hành cải tổ nội các, điều chuyển một số quan chức cấp cao trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh, phát triển con người, công nghiệp và năng lượng, trong đó có thay đổi người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Quốc gia.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chính thức bổ nhiệm ông Arrmanatha Christiawan Nasir làm Bộ trưởng Ngoại giao trong một buổi lễ tại Phủ Tổng thống ở Jakarta. Ông Arrmanatha Nasir thay thế ông Sugiono, người tiền nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông Arrmanatha Nasir từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 10/2024.

indonesia cai to noi cac bo nhiem bo truong ngoai giao moi hinh anh 1
Ông Arrmanatha Christiawan Nasir phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia trên cương vị thứ trưởng. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Ông Arrmanatha Christiawan Nasir từng nắm giữ nhiều vị trí khác nhau, từ cán bộ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn chính phủ, Đại sứ, đến Đại diện thường trực của Cộng hòa Indonesia tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông Sugiono được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Điều phối Phát triển con người và Văn hóa, thay ông Pratikno.

Thay đổi này diễn ra sau khi ông Sugiono dẫn đầu phái đoàn Indonesia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 tại New York trong tháng 9/2026. Indonesia tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine và tham gia các cơ chế đa phương.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/10 cũng bổ nhiệm mới Cảnh sát trưởng quốc gia, Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh (Menko Polkam) và một loạt vị trí quan trọng khác.

Việc điều chuyển đồng thời nhiều vị trí cho thấy Tổng thống Prabowo đang tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành và bố trí lại nhân sự tại các lĩnh vực trọng yếu. Riêng trong đối ngoại, việc đưa một Thứ trưởng lên đảm nhiệm chức Bộ trưởng tạo cơ sở duy trì tính liên tục trong triển khai chính sách. Hiệu quả của đợt cải tổ sẽ phụ thuộc vào năng lực phối hợp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo mới.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa
Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

VOV.VN - Indonesia chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 cho lực lượng Hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên được Indonesia trang bị nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ vùng biển và cứu trợ thảm họa.

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

VOV.VN - Indonesia chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 cho lực lượng Hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên được Indonesia trang bị nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ vùng biển và cứu trợ thảm họa.

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha
Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

VOV.VN - Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại Biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra, với tổng diện tích gần 24 triệu ha. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế cho ngư dân.

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

VOV.VN - Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại Biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra, với tổng diện tích gần 24 triệu ha. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế cho ngư dân.

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau
Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau

VOV.VN - Cơ quan Địa chất Indonesia xác nhận hai đảo mới đã xuất hiện tại khu vực phía tây bắc và đông nam núi lửa Anak Krakatau, trên eo biển Sunda, sau chuỗi phun trào mạnh diễn ra vào đầu tháng 9.

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau

VOV.VN - Cơ quan Địa chất Indonesia xác nhận hai đảo mới đã xuất hiện tại khu vực phía tây bắc và đông nam núi lửa Anak Krakatau, trên eo biển Sunda, sau chuỗi phun trào mạnh diễn ra vào đầu tháng 9.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ