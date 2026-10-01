Indonesia cải tổ Nội các: Bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chính thức bổ nhiệm ông Arrmanatha Christiawan Nasir làm Bộ trưởng Ngoại giao trong một buổi lễ tại Phủ Tổng thống ở Jakarta. Ông Arrmanatha Nasir thay thế ông Sugiono, người tiền nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông Arrmanatha Nasir từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 10/2024.

Ông Arrmanatha Christiawan Nasir phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia trên cương vị thứ trưởng. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Ông Arrmanatha Christiawan Nasir từng nắm giữ nhiều vị trí khác nhau, từ cán bộ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn chính phủ, Đại sứ, đến Đại diện thường trực của Cộng hòa Indonesia tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông Sugiono được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Điều phối Phát triển con người và Văn hóa, thay ông Pratikno.

Thay đổi này diễn ra sau khi ông Sugiono dẫn đầu phái đoàn Indonesia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 tại New York trong tháng 9/2026. Indonesia tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine và tham gia các cơ chế đa phương.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/10 cũng bổ nhiệm mới Cảnh sát trưởng quốc gia, Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh (Menko Polkam) và một loạt vị trí quan trọng khác.

Việc điều chuyển đồng thời nhiều vị trí cho thấy Tổng thống Prabowo đang tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành và bố trí lại nhân sự tại các lĩnh vực trọng yếu. Riêng trong đối ngoại, việc đưa một Thứ trưởng lên đảm nhiệm chức Bộ trưởng tạo cơ sở duy trì tính liên tục trong triển khai chính sách. Hiệu quả của đợt cải tổ sẽ phụ thuộc vào năng lực phối hợp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo mới.