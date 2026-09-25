Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất Indonesia, bà Lana Saria cho biết hai đảo mới được xác định trên cơ sở đối chiếu báo cáo với hình ảnh từ vệ tinh Sentinel chụp ngày 23/9. Một đảo nằm cách núi lửa Anak Krakatau khoảng 760 m về phía tây bắc, đảo còn lại cách khoảng 760 m về phía đông nam. Việc hình thành hai đảo mới liên quan đến chuỗi phun trào trong khoảng 25 giờ của núi lửa Anak Krakatau từ ngày 4 đến 6/9, tạo ra lượng lớn dung nham và vật liệu núi lửa, làm cấu trúc núi lửa mở rộng thêm khoảng 32,8 ha.

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau (Ảnh - Cơ quan Địa chất Indonesia)

Tuy nhiên, các nhà địa chất Indonesia chưa đưa ra kết luận cuối cùng về bản chất của hai đảo mới. Cơ quan chức năng cần thu thập thêm dữ liệu và tiến hành khảo sát chuyên sâu để xác định đây là những miệng phun mới của hệ thống núi lửa Anak Krakatau hay chỉ là các khối đất được hình thành do vật liệu phun trào thứ cấp tích tụ trên mặt biển.

Sau khi hoạt động núi lửa có dấu hiệu giảm, từ ngày 21/9 Indonesia đã hạ mức cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatau từ cấp III xuống cấp II. Song vẫn yêu cầu hoạt động hàng hải và người dân ở gần khu vực phải tuân thủ những quy định an toàn, nhằm phòng ngừa rủi ro do địa chất chưa hoàn toàn ổn định. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, không phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng về nguy cơ xảy ra sóng thần.