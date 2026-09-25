English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau

Thứ Sáu, 11:04, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Địa chất Indonesia xác nhận hai đảo mới đã xuất hiện tại khu vực phía tây bắc và đông nam núi lửa Anak Krakatau, trên eo biển Sunda, sau chuỗi phun trào mạnh diễn ra vào đầu tháng 9.

Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất Indonesia, bà Lana Saria cho biết hai đảo mới được xác định trên cơ sở đối chiếu báo cáo với hình ảnh từ vệ tinh Sentinel chụp ngày 23/9. Một đảo nằm cách núi lửa Anak Krakatau khoảng 760 m về phía tây bắc, đảo còn lại cách khoảng 760 m về phía đông nam. Việc hình thành hai đảo mới liên quan đến chuỗi phun trào trong khoảng 25 giờ của núi lửa Anak Krakatau từ ngày 4 đến 6/9, tạo ra lượng lớn dung nham và vật liệu núi lửa, làm cấu trúc núi lửa mở rộng thêm khoảng 32,8 ha.

indonesia phat hien hai dao moi sau dot phun trao nui lua anak krakatau hinh anh 1
Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau (Ảnh - Cơ quan Địa chất Indonesia)

Tuy nhiên, các nhà địa chất Indonesia chưa đưa ra kết luận cuối cùng về bản chất của hai đảo mới. Cơ quan chức năng cần thu thập thêm dữ liệu và tiến hành khảo sát chuyên sâu để xác định đây là những miệng phun mới của hệ thống núi lửa Anak Krakatau hay chỉ là các khối đất được hình thành do vật liệu phun trào thứ cấp tích tụ trên mặt biển.

Sau khi hoạt động núi lửa có dấu hiệu giảm, từ ngày 21/9 Indonesia đã hạ mức cảnh báo đối với núi lửa Anak Krakatau từ cấp III xuống cấp II. Song vẫn yêu cầu hoạt động hàng hải và người dân ở gần khu vực phải tuân thủ những quy định an toàn, nhằm phòng ngừa rủi ro do địa chất chưa hoàn toàn ổn định. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, không phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng về nguy cơ xảy ra sóng thần.

cuu-ho-indonesia.jpeg

Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu ​​chở khách trên biển Java tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất, vẫn còn 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người thiệt mạng.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia
Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu ​​chở khách trên biển Java tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất, vẫn còn 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người thiệt mạng.

Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu ​​chở khách trên biển Java tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất, vẫn còn 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người thiệt mạng.

AI mở ra cơ hội mới giúp Indonesia đối phó với cháy rừng
AI mở ra cơ hội mới giúp Indonesia đối phó với cháy rừng

VOV.VN - Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những cơ hội mới để Indonesia tăng cường nỗ lực giảm tình trạng cháy rừng và đất, thông qua việc dự báo nguy cơ cháy và phát hiện sớm các đám cháy tiềm ẩn trước khi lan rộng.

AI mở ra cơ hội mới giúp Indonesia đối phó với cháy rừng

AI mở ra cơ hội mới giúp Indonesia đối phó với cháy rừng

VOV.VN - Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những cơ hội mới để Indonesia tăng cường nỗ lực giảm tình trạng cháy rừng và đất, thông qua việc dự báo nguy cơ cháy và phát hiện sớm các đám cháy tiềm ẩn trước khi lan rộng.

Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia
Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia

VOV.VN - Sau khi khởi hành từ Italy vào ngày 24/8, tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã đến Jakarta, Indonesia, hôm 18/9.

Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia

Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia

VOV.VN - Sau khi khởi hành từ Italy vào ngày 24/8, tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã đến Jakarta, Indonesia, hôm 18/9.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ