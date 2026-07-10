Indonesia đi đầu thế giới khi bắt buộc áp dụng nhiên liệu sinh học B50

Nhiên liệu sinh học B50 (hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch) là sự tiếp nối của chương trình B40 được khởi động vào tháng 1 năm 2025, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc áp dụng nhiên liệu sinh học B50.

Indonesia chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tại Karawang

Phát biểu trong lễ ra mắt, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, việc triển khai không chỉ là một thành tựu công nghệ, mà còn là minh chứng cho khả năng của Indonesia trong việc tối đa hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của người dân.

“Đây là một khoảnh khắc lịch sử bởi vì các quốc gia trên thế giới đang công nhận Indonesia là quốc gia dẫn đầu trong việc giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra, Indonesia nhận ra rằng mình có tiềm năng rất lớn. Indonesia không đánh giá thấp những thách thức, nhưng biết mình phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các thách thức”.

Chương trình B50 nằm trong số các sáng kiến ​​trọng điểm thuộc chương trình tự chủ năng lượng, không chỉ được kỳ vọng sẽ giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào nhiên liệu nhập khẩu mà còn tạo ra việc làm mới, tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp dầu cọ và giúp kiểm soát lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Dữ liệu từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản cho thấy chương trình B50 dự kiến ​​tạo ra khoản tiết kiệm ngoại hối là 170 nghìn tỷ rupiah (khoảng 9,44 tỷ USD) vào năm 2026. Chương trình B50 cũng hỗ trợ tới 2,1 triệu việc làm và tạo ra giá trị gia tăng 23,49 nghìn tỷ rupiah (khoảng 1,31 tỷ USD) cho ngành công nghiệp dầu cọ thô.

Tổng thống Prabowo cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục tối đa hóa các nguồn lực của đất nước để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời cho biết thêm Indonesia cũng có kế hoạch xây dựng 100 gigawatt (GW) công suất điện mặt trời trên toàn quốc để giảm hơn nữa lượng khí thải carbon và mở rộng khả năng tiếp cận điện.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Bahlil Lahadalia nhận định, chương trình B50 là một bước tiến lớn hướng tới tự chủ về năng lượng. Chính phủ đã tiến hành một loạt các thử nghiệm hiệu suất trong 6 tháng qua trước khi triển khai, bao gồm các thử nghiệm liên quan đến xe chở khách và xe thương mại thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kết quả cho thấy B50 hoạt động tốt hơn B40, đặc biệt là về độ bền của bộ lọc nhiên liệu. Trong các thử nghiệm, một số xe sử dụng B50 không cần thay thế bộ lọc ngay cả sau 40.000 km hoạt động, một kết quả tốt hơn so với B40, loại nhiên liệu mà thông thường cần phải thay thế bộ lọc sau 10.000 đến 20.000 km. Các kết quả cho thấy B50 an toàn khi sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, khả năng tương thích trên nhiều ứng dụng động cơ diesel khác nhau.