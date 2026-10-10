Indonesia coi bản quyền là trụ cột của báo chí số

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia Supratman Andi Agtas trong việc duy trì tính bền vững của nghề báo trong kỷ nguyên số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại Diễn đàn ASEAN về Bảo vệ tác phẩm báo chí trong cơ chế bản quyền kỷ nguyên số tại huyện Badung, Bali, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia Supratman Andi Agtas nhấn mạnh, bảo vệ bản quyền không nhằm mục đích hạn chế dòng chảy tự do của thông tin, mà là để xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số hỗ trợ báo chí chuyên nghiệp, độc lập và có trách nhiệm. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo càng nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý rõ ràng việc sử dụng tác phẩm báo chí.

Diễn đàn ASEAN về bảo vệ tác phẩm báo chí trong cơ chế bản quyền kỷ nguyên số tại Bali. Ảnh: VOI

Đổi mới công nghệ có thể tạo ra những cơ hội mới, nhưng việc sử dụng nó vẫn phải tính đến các quyền được áp dụng, trách nhiệm rõ ràng và sự ghi nhận đóng góp của con người. Theo Bộ trưởng, công nghệ và bảo vệ bản quyền phải tiếp tục song hành, duy trì sự cân bằng giữa đổi mới, tính chắc chắn về pháp lý và lợi ích công cộng. Các công ty truyền thông, nhà báo và các bên liên quan khác ở Indonesia sẽ cùng nhau cam kết xây dựng các quy định về bản quyền đối với các tác phẩm báo chí. Nhà báo xứng đáng được công nhận và bảo vệ cho công việc của họ, trong khi công chúng phải tiếp tục được tiếp cận với thông tin đa dạng và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Tư pháp Supratman Andi Agtas cũng đã đề xuất thành lập một diễn đàn tham vấn dành cho Hội đồng Báo chí của các nước ASEAN nhằm đồng bộ hóa việc bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm báo chí trong bối cảnh thay đổi về quy định trong kỷ nguyên số. Các nước ASEAN cần xây dựng nhận thức chung rằng, các tác phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu bảo hộ pháp lý phải được tôn trọng và bảo vệ, đồng thời vẫn phải cân nhắc đến lợi ích công cộng, quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của công chúng.