Theo Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), từ ngày 16/9 đến 10/11/2026, lũ lụt ảnh hưởng đến 58 tỉnh, tác động khoảng 6,8 triệu người dân thuộc hơn 2,2 triệu hộ gia đình.

Lũ lụt tại thủ đô Bangkok vào tháng 9/2026. Ảnh: VOV-Bangkok

Trong các ngành kinh tế chịu ảnh hưởng, nông nghiệp có tổn thất nặng nề nhất, với thiệt hại ước tính khoảng 22,3 tỷ baht (khoảng 658 triệu USD). Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên khoảng 297.500 héc-ta diện tích trồng trọt và tác động đến hơn 176.000 nông dân.

Cùng với đó, lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 4.600 cơ sở công nghiệp, gây thiệt hại ước tính 18,2 tỷ baht (khoảng 536 triệu USD) cho ngành chế biến, chế tạo. Trong đó, tỉnh Chonburi (miền Đông Thái Lan) chiếm hơn 98% tổn thất của ngành. Theo NESDC, việc các nhà máy tại những trung tâm sản xuất lớn sớm khôi phục hoạt động đầy đủ có ý nghĩa quan trọng với việc duy trì chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ liên quan, lũ lụt gây thiệt hại ước tính hơn 4,5 tỷ baht (khoảng 133 triệu USD). Tỷ lệ hủy đặt phòng tại một số khu vực du lịch trọng điểm tại tỉnh Chonburi và thành phố Bangkok dao động từ 10-20%. NESDC nhận định, ngay cả khi nước đã rút, những thiệt hại về hạ tầng và giao thông gián đoạn vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm lý du khách, làm chậm đà phục hồi của ngành du lịch.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Nonthaburi vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân vào tháng 10/2026. Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi

Để khắc phục hậu quả, Chính phủ Thái Lan đã chi khoảng 12,7 tỷ baht (hơn 373 triệu USD) để hỗ trợ 1,73 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất đình trệ và sức mua suy giảm.

Đáng lo ngại, NESDC cảnh báo hiện tượng El Nino có thể khiến nhiệt độ tăng, lượng mưa suy giảm, đặt ra nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Tình trạng này có thể làm gián đoạn lịch thời vụ, thu hẹp diện tích gieo trồng, gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng trong những vụ tới.

Nguy cơ hạn hán nối tiếp đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể đẩy ngành nông nghiệp Thái Lan vào tình thế khó khăn chồng chất. Điều này không chỉ đe dọa sinh kế của nhiều hộ nông dân mà còn đặt ra thách thức với nỗ lực ổn định sản xuất và bảo đảm nguồn cung ứng nông sản của Thái Lan trong thời gian tới.