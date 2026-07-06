Tàu đổ bộ hiện đại nhất của Philippines đã được hạ thủy tại Indonesia

Giám đốc Văn phòng Quan hệ Công chúng Hải quân Philippines, Đại tá Marie Angelica Sisican cho biết, tàu đổ bộ BRP Ilocos Norte (LD-603) dài 124m đã được hạ thủy hôm 30/6 tại xưởng đóng tàu ở Surabaya, Indonesia. Đây là một phần của Dự án mua sắm tàu đổ bộ thuộc giai đoạn Horizon 2 của chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng cho Hải quân Philippines trong việc thực hiện các hoạt động vận tải biển chiến lược, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa (HADR), và các nhiệm vụ an ninh hàng hải.

Lễ hạ thủy tàu đổ bộ hiện đại nhất của Hải quân Philippines tại xưởng đóng tàu PT PAL Indonesia ở Surabaya ngày 30/6. Ảnh: Hải quân Philippines

Tàu đổ bộ LD-603 là chiếc đầu tiên trong số 2 tàu đổ bộ được Bộ Quốc phòng Indonesia (DND) đặt hàng từ Tập đoàn đóng tàu quốc doanh (PT PAL), theo hợp đồng ký kết tháng 6/2022. Các tàu mới được thiết kế dựa trên các tàu đổ bộ lớp LD-601 và LD-602, do tập đoàn này sản xuất trước đây. So với phiên bản cũ, tàu đổ bộ LD-603 và LD-604 có sàn chở và khoang chứa hàng lớn hơn, hệ thống điều hòa không khí được nâng cấp.

Tàu có thể chở hai máy bay trực thăng cỡ trung trên boong và một chiếc bên trong nhà chứa. Không gian chuyên dụng cho hoạt động tấn công rất đa năng, có thể lắp đặt 1 khẩu pháo chính 76mm, 2 khẩu pháo phụ 30mm, 1 hệ thống vũ khí tầm gần và 8 súng máy hạng nặng 12,7mm.

Đại tá Marie Angelica Sisican cho biết, việc hạ thủy Tàu đổ bộ LD-603 phản ánh những nỗ lực không ngừng của Hải quân Philippines nhằm xây dựng một hạm đội hiện đại và có khả năng phản ứng nhanh, đồng thời tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược, cho phép bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục vụ người dân Philippines tốt hơn trong tương lai.