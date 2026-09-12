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BRICS thông qua Tuyên bố New Delhi, đạt đồng thuận nhiều vấn đề quan trọng

Thứ Bảy, 21:34, 12/09/2026
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VOV.VN - Các nhà lãnh đạo BRICS nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu.

Văn kiện gồm 140 điểm, phản ánh chương trình nghị sự rộng của BRICS trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

brics thong qua tuyen bo new delhi, dat dong thuan nhieu van de quan trong hinh anh 1
Ảnh một phần Tuyên bố chung

Theo nội dung được Chính phủ Ấn Độ công bố, Tuyên bố mang chủ đề phù hợp với định hướng Chủ tịch BRICS 2026 là  “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, nhấn mạnh nhu cầu củng cố một BRICS đoàn kết, thiết thực và hướng tới kết quả, đáp ứng những thách thức đang nổi lên của kinh tế và chính trị quốc tế.

Về các vấn đề quốc tế, Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng căng thẳng và xung đột kéo dài tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh những hành động có thể làm tình hình tiếp tục leo thang, đồng thời bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Các nước tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, tham vấn và các biện pháp ngoại giao.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy thương mại toàn cầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương, vốn có thể làm méo mó thương mại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Một nội dung đáng chú ý khác là lời kêu gọi cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu, trong đó tăng cường đại diện và tiếng nói của các nước Nam bán cầu tại các thể chế quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ một trật tự quốc tế công bằng hơn, có tính đại diện, bao trùm và phản ánh tốt hơn những thay đổi trong tương quan kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố cũng khẳng định lập trường không khoan nhượng đối với khủng bố dưới mọi hình thức. Các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn hoạt động tài trợ, tuyển mộ, di chuyển xuyên biên giới và xây dựng nơi trú ẩn cho các tổ chức khủng bố.

Tuyên bố New Delhi đồng thời đề cao hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ, năng lượng, phát triển bền vững và tăng cường liên kết giữa các nước thành viên.

brics thong qua tuyen bo new delhi, dat dong thuan nhieu van de quan trong hinh anh 2
Các nhà lãnh đạo các nước thành viên BRICS

Giới truyền thông Ấn Độ nhận định, bên cạnh những khác biệt về chính trị và an ninh, việc BRICS vẫn đạt được tuyên bố chung cho thấy các thành viên có khả năng duy trì hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi, nhất là thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển. Đây cũng là tín hiệu cho thấy BRICS đang nỗ lực chuyển từ một diễn đàn trao đổi quan điểm thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, với vai trò ngày càng lớn trong việc phản ánh tiếng nói của các nước đang phát triển.

Đình Nam-Lê Dũng/VOV-New Delhi
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