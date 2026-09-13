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Lãnh đạo Ấn Độ, Trung Quốc hội đàm, Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch BRICS 2027

Chủ Nhật, 05:23, 13/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong 7 năm, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Trung Quốc đánh giá quan hệ song phương đang có những bước tiến ổn định kể từ cuộc gặp gần nhất tại Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 8/2025, đồng thời nhất trí cần nhìn nhận quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc từ góc độ chiến lược và dài hạn. Hai bên cho rằng những khác biệt không nên trở thành tranh chấp.

Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh quan hệ hai nước cần được định hướng bởi ba nguyên tắc, gồm tôn trọng lẫn nhau, nhạy cảm với lợi ích của nhau và cùng có lợi.

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Lãnh đạo Ấn Độ - Trung Quốc gặp song phương bên lề BRICS. Ảnh: ANI

Về vấn đề biên giới, Thủ tướng Modi khẳng định hòa bình và ổn định tại các khu vực biên giới là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có liên quan đến vấn đề biên giới, đồng thời cam kết thúc đẩy giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề phân định biên giới, trên cơ sở lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận những tiến triển trong giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, liên kết doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước.

Về kinh tế và thương mại, hai bên nhất trí cần giải quyết những quan ngại của mỗi nước, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại và các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tiếp cận thị trường theo hướng thực chất và ổn định. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục mở rộng những điểm đồng thuận trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp ứng phó với các thách thức chung.

Thủ tướng Narendra Modi cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ Ấn Độ trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS và đóng góp vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2026.

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Ảnh: ANI

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ, với vị thế là hai quốc gia đông dân nhất thế giới và những thành viên quan trọng của các nước đang phát triển, cần tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và thúc đẩy phát triển chung. Ông nhấn mạnh hai nước cần đóng góp tích cực hơn cho hợp tác trong khuôn khổ BRICS.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá BRICS đã trở thành một nền tảng hợp tác quan trọng của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Ông kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng BRICS cần đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế, trong đó có việc giải quyết các điểm nóng. Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp với các thành viên BRICS nhằm góp phần giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp hòa bình.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026, Trung Quốc cũng tiếp nhận vai trò Chủ tịch BRICS năm 2027 và đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 19.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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