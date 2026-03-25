Indonesia đề xuất cắt giảm lương quan chức nhà nước

Phát biểu trong phiên họp toàn thể Nội các hôm 13/3, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh sự cần thiết phải có những biện pháp chủ động để giảm thiểu sự bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường năng lượng toàn cầu, do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra. Trong đó, đề xuất cắt giảm lương của các quan chức hành pháp và lập pháp; chính sách làm việc từ xa cho cả khu vực công và tư nhân; và hoãn chi tiêu nhà nước không thiết yếu.

Một số đảng phái chính trị trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Prabowo và các thành viên nội các đã lên tiếng ủng hộ đề xuất cắt giảm lương của các quan chức. Tổng thư ký Đảng Golkar, Muhammad Sarmuji ngày 24/3 tuyên bố ủng hộ đề xuất cắt giảm lương. Điều này thể hiện sự sẵn sàng thích ứng và ứng phó của đất nước đối với tình hình. Ông cũng đề xuất chính phủ xem xét lại các chương trình kém hiệu quả, để cải thiện ngân sách đảm bảo tiết kiệm.

Trong khi đó nghị sĩ Đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P), Đảng không thuộc liên minh cầm quyền, ông Andreas Hugo Pareira cho biết, không phản đối kế hoạch này, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ biện pháp thắt lưng buộc bụng nào cũng nên bắt đầu từ cấp cao nhất, tổng thống và phó tổng thống xuống đến các bộ trưởng và các quan chức nhà nước khác.

Một số bộ trưởng cũng đã bày tỏ sự sẵn lòng ủng hộ các biện pháp cắt giảm ngân sách của Tổng thống Prabowo, nếu điều đó có lợi cho quốc gia, như Bộ trưởng Nhân quyền. Trong khi Bộ trưởng Tài chính cho biết, chính phủ Indonesia đang xem xét chi tiết các biện pháp cắt giảm chi phí và việc thực hiện nên bắt đầu từ cơ quan chính phủ, bao gồm các bộ và các cơ quan nhà nước.

Chuyên gia chính sách công Trubus Rahardiansah kêu gọi chính phủ Indonesia tập trung vào việc cắt giảm các khoản phụ cấp bổ sung cho các quan chức thay vì lương cơ bản, bởi lương của các bộ trưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập. Đồng thời, kêu gọi cải cách cơ cấu, tinh giảm bộ máy chính phủ gồm 49 bộ ngành như hiện nay.