  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Indonesia đề xuất cắt giảm lương quan chức nhà nước

Thứ Tư, 19:08, 25/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đưa ra đề xuất cắt giảm lương đối với quan chức nhà nước. Đây là một phần của biện pháp cắt giảm ngân sách, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể Nội các hôm 13/3, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh sự cần thiết phải có những biện pháp chủ động để giảm thiểu sự bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường năng lượng toàn cầu, do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra. Trong đó, đề xuất cắt giảm lương của các quan chức hành pháp và lập pháp; chính sách làm việc từ xa cho cả khu vực công và tư nhân; và hoãn chi tiêu nhà nước không thiết yếu.

Một số đảng phái chính trị trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Prabowo và các thành viên nội các đã lên tiếng ủng hộ đề xuất cắt giảm lương của các quan chức. Tổng thư ký Đảng Golkar, Muhammad Sarmuji ngày 24/3 tuyên bố ủng hộ đề xuất cắt giảm lương. Điều này thể hiện sự sẵn sàng thích ứng và ứng phó của đất nước đối với tình hình. Ông cũng đề xuất chính phủ xem xét lại các chương trình kém hiệu quả, để cải thiện ngân sách đảm bảo tiết kiệm.

Tổng thống Prabowo chủ trì phiên họp toàn thể Nội các hôm 13/3.

Trong khi đó nghị sĩ Đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P), Đảng không thuộc liên minh cầm quyền, ông Andreas Hugo Pareira cho biết, không phản đối kế hoạch này, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ biện pháp thắt lưng buộc bụng nào cũng nên bắt đầu từ cấp cao nhất, tổng thống và phó tổng thống xuống đến các bộ trưởng và các quan chức nhà nước khác. 

Một số bộ trưởng cũng đã bày tỏ sự sẵn lòng ủng hộ các biện pháp cắt giảm ngân sách của Tổng thống Prabowo, nếu điều đó có lợi cho quốc gia, như Bộ trưởng Nhân quyền. Trong khi Bộ trưởng Tài chính cho biết, chính phủ Indonesia đang xem xét chi tiết các biện pháp cắt giảm chi phí và việc thực hiện nên bắt đầu từ cơ quan chính phủ, bao gồm các bộ và các cơ quan nhà nước.

Chuyên gia chính sách công Trubus Rahardiansah kêu gọi chính phủ Indonesia tập trung vào việc cắt giảm các khoản phụ cấp bổ sung cho các quan chức thay vì lương cơ bản, bởi lương của các bộ trưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập. Đồng thời, kêu gọi cải cách cơ cấu, tinh giảm bộ máy chính phủ gồm 49 bộ ngành như hiện nay.

Indonesia yêu cầu chế biến hạ nguồn đối với đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang siết chặt các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện chế biến hạ nguồn như một điều kiện tiên quyết để được cấp phép. Đây là nỗ lực mạnh mẽ nhằm chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia cắt giảm quan chức cắt giảm ngân sách Mỹ - Israel và Iran
Indonesia yêu cầu chế biến hạ nguồn đối với đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang siết chặt các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện chế biến hạ nguồn như một điều kiện tiên quyết để được cấp phép. Đây là nỗ lực mạnh mẽ nhằm chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.

Indonesia cân nhắc phương án học trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng

VOV.VN - Indonesia đang chuẩn bị một chiến lược tiết kiệm năng lượng toàn diện, có thể định hình lại mô hình học tập và làm việc, với phương án học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cũng như chính sách làm việc tại nhà một ngày/một tuần để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu.

Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ triển khai chính sách "Làm việc tại nhà (WFH)" cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24/03), nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính sách này được áp dụng một ngày/một tuần.

Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

