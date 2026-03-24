Indonesia yêu cầu chế biến hạ nguồn đối với đầu tư nước ngoài

Trong bài phát biểu đăng trên kênh YouTube chính thức của Văn phòng Tổng thống Indonesia hôm 22/3, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh, chính phủ sẵn sàng đón nhận đầu tư “ở mức tối đa có thể”, nhưng chỉ dành cho những nhà đầu tư sẵn sàng khai thác và xây dựng các cơ sở chế biến tại Indonesia. Do đó các khoản đầu tư sắp tới phải mang lại tác động thực sự đến năng lực công nghiệp trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, các nhà đầu tư phải tích hợp công đoạn chế biến vào chuỗi sản xuất tại các địa phương.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Thoả thuận thương mại tại Washington hôm 19/2 (Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống Indonesia)

Tổng thống Prabowo cũng khẳng định, chính phủ cởi mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài, miễn họ tuân thủ các quy định quốc gia và phù hợp với lợi ích nhà nước, đồng thời tuân thủ phương pháp định giá thị trường quốc tế và đảm bảo tính minh bạch. Chính phủ Indonesia cũng kiên quyết cấm xuất khẩu nguyên liệu thô chưa qua chế biến, coi khâu chế biến cuối cùng là yếu tố then chốt để củng cố cơ cấu công nghiệp, gia tăng giá trị hàng hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế của Indonesia với Mỹ đang thu hút sự chú ý toàn cầu, khi hai bên mới ký kết Thoả thuận thương mại song phương kêu gọi đầu tư lẫn nhau. Do đó chính phủ Indonesia muốn khẳng định yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài phải đóng góp hữu hình cho ngành công nghiệp trong nước, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghiệp.