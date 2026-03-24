Indonesia yêu cầu chế biến hạ nguồn đối với đầu tư nước ngoài

Thứ Ba, 19:12, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang siết chặt các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện chế biến hạ nguồn như một điều kiện tiên quyết để được cấp phép. Đây là nỗ lực mạnh mẽ nhằm chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.

Trong bài phát biểu đăng trên kênh YouTube chính thức của Văn phòng Tổng thống Indonesia hôm 22/3, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh, chính phủ sẵn sàng đón nhận đầu tư “ở mức tối đa có thể”, nhưng chỉ dành cho những nhà đầu tư sẵn sàng khai thác và xây dựng các cơ sở chế biến tại Indonesia. Do đó các khoản đầu tư sắp tới phải mang lại tác động thực sự đến năng lực công nghiệp trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, các nhà đầu tư phải tích hợp công đoạn chế biến vào chuỗi sản xuất tại các địa phương.

indonesia yeu cau che bien ha nguon doi voi dau tu nuoc ngoai hinh anh 1
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Thoả thuận thương mại tại Washington hôm 19/2 (Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống Indonesia)

Tổng thống Prabowo cũng khẳng định, chính phủ cởi mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài, miễn họ tuân thủ các quy định quốc gia và phù hợp với lợi ích nhà nước, đồng thời tuân thủ phương pháp định giá thị trường quốc tế và đảm bảo tính minh bạch. Chính phủ Indonesia cũng kiên quyết cấm xuất khẩu nguyên liệu thô chưa qua chế biến, coi khâu chế biến cuối cùng là yếu tố then chốt để củng cố cơ cấu công nghiệp, gia tăng giá trị hàng hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế của Indonesia với Mỹ đang thu hút sự chú ý toàn cầu, khi hai bên mới ký kết Thoả thuận thương mại song phương kêu gọi đầu tư lẫn nhau. Do đó chính phủ Indonesia muốn khẳng định yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài phải đóng góp hữu hình cho ngành công nghiệp trong nước, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghiệp.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: chế biến hạ nguồn đầu tư nước ngoài chính phủ indonesia chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô
Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

Indonesia sẽ triển khai "Làm việc tại nhà" để tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ triển khai chính sách "Làm việc tại nhà (WFH)" cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24/03), nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính sách này được áp dụng một ngày/một tuần.

Indonesia chuyển đổi phương tiện vận tải bằng điện, giảm nhập khẩu năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau, trong đó thúc đẩy giao thông vận tải bằng điện để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

