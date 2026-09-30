Indonesia đối phó với “học sinh AI”

Theo một khảo sát của Hiệp hội các Nhà cung cấp Dịch vụ Internet Indonesia, thế hệ Alpha và Gen Z chiếm gần một nửa dân số trực tuyến của Indonesia, vốn đã đạt con số gần 230 triệu người vào năm 2025. Trong bối cảnh trẻ em Indonesia dành trung bình khoảng 7,5 giờ mỗi ngày trước màn hình thiết bị, Indonesia đang có những chính sách nhằm phát huy lợi ích của công nghệ kỹ thuật số và AI tại các cơ sở giáo dục chính quy và phi chính quy, đồng thời bảo vệ giới trẻ khỏi những rủi ro trong không gian số.

Thế hệ Alpha và Gen Z chiếm gần một nửa dân số trực tuyến của Indonesia. Ảnh minh họa: VOV-Jakarta

Indonesia đã ban hành nghị định liên bộ quy định hướng dẫn về AI và công nghệ dành cho trường học. Theo hướng dẫn, Indonesia đã cấm học sinh tiểu học và trung học sử dụng các công cụ AI có khả năng đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Học sinh lớn hơn được phép tiếp cận rộng rãi hơn, với các quy định cụ thể dựa trên độ tuổi và giai đoạn phát triển.

Bộ trưởng Điều phối Pratikno cho rằng, công nghệ kỹ thuật số và AI cần được sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt là khi cân nhắc đến mức độ sẵn sàng của trẻ, yếu tố có liên quan mật thiết đến độ tuổi. Học sinh tiểu học và trung học không được phép sử dụng các công cụ AI cung cấp câu trả lời tức thì, tạo ra lời giải trực tiếp cho các câu hỏi. Hạn chế này nhằm bảo vệ kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Chính sách cho phép sử dụng các ứng dụng AI được xây dựng dành riêng cho giáo dục như mô phỏng robot và các công cụ học tập. Khi học sinh chuyển lên các cấp học cao hơn, hướng dẫn cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với công nghệ kỹ thuật số. Các giới hạn về thời gian cũng khác nhau tùy theo độ tuổi. Học sinh nhỏ tuổi chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn về thời lượng sử dụng công nghệ kỹ thuật số mỗi ngày.

Chính sách cho thấy việc triển khai AI tại Indonesia sẽ được thực hiện một cách thận trọng. Chính phủ hướng tới mục tiêu để học sinh hưởng lợi từ đổi mới kỹ thuật số, đồng thời giảm các rủi ro liên quan đến việc tiếp cận AI không được kiểm soát.