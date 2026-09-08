Indonesia đóng cửa gần 2.000 bếp ăn sau hàng loạt vụ ngộ độc trong bữa ăn miễn phí

Người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, ông Sudaryono nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chí vệ sinh là yêu cầu tuyệt đối và không thể thương lượng đối với hoạt động của các bếp ăn chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan Y tế quốc gia tiếp tục tiến hành kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt hàng chục nghìn bếp ăn công cộng. Việc đóng cửa và điều tra này thể hiện cam kết của Cơ quan trong việc duy trì chất lượng, an toàn dinh dưỡng và an toàn cho tất cả người hưởng lợi từ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia.

Indonesia đóng cửa gần 2 nghìn bếp ăn cung cấp bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.

Tổng thống Prabowo Subianto đã khởi động chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD vào năm 2025 để cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Các biện pháp cứng rắn cũng như cải cách được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tổng số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học lên tới 50.000 ca.

Về vấn đề nguyên nhân, theo đánh giá của truyền thông địa phương, các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn được cho là do bảo quản thực phẩm không đúng cách và việc giao các bữa ăn đã nấu chín quá muộn. Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia giám sát chương trình cho biết các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ được xử lý "nghiêm túc", đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm về các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi tắc trách được chứng minh.