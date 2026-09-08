English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia đóng cửa gần 2.000 bếp ăn sau hàng loạt vụ ngộ độc trong bữa ăn miễn phí

Thứ Ba, 15:30, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Indonesia đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến việc thực hiện chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí, với việc đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa đăng ký Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, ông Sudaryono nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chí vệ sinh là yêu cầu tuyệt đối và không thể thương lượng đối với hoạt động của các bếp ăn chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan Y tế quốc gia tiếp tục tiến hành kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt hàng chục nghìn bếp ăn công cộng. Việc đóng cửa và điều tra này thể hiện cam kết của Cơ quan trong việc duy trì chất lượng, an toàn dinh dưỡng và an toàn cho tất cả người hưởng lợi từ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia.

indonesia dong cua gan 2.000 bep an sau hang loat vu ngo doc trong bua an mien phi hinh anh 1
Indonesia đóng cửa gần 2 nghìn bếp ăn cung cấp bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.

Tổng thống Prabowo Subianto đã khởi động chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD vào năm 2025 để cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Các biện pháp cứng rắn cũng như cải cách được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tổng số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học lên tới 50.000 ca.   

Về vấn đề nguyên nhân, theo đánh giá của truyền thông địa phương, các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn được cho là do bảo quản thực phẩm không đúng cách và việc giao các bữa ăn đã nấu chín quá muộn. Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia giám sát chương trình cho biết các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ được xử lý "nghiêm túc", đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm về các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi tắc trách được chứng minh.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học
Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

VOV.VN - Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình hay chưa?

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

VOV.VN - Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình hay chưa?

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia
Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 4/9 đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn địa bàn huyện Serian thuộc bang Sarawak, nằm trên đảo Borneo.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 4/9 đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn địa bàn huyện Serian thuộc bang Sarawak, nằm trên đảo Borneo.

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027
Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

VOV.VN - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô (CPO) và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai có những kết quả tích cực.

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

VOV.VN - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô (CPO) và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai có những kết quả tích cực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ