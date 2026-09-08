Indonesia mở cửa trở lại sân bay, cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp cho hành khách

Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dudy Purwagandhi trực tiếp tuyên bố mở lại hoạt động sân bay từ Nhà ga số 1 của Sân bay Soekarno-Hatta vào sáng sớm 8/9.

Indonesia cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt.

Ông Purwagandhi cho biết: "Kể từ sáng sớm ngày 8/9, Sân bay Soekarno-Hatta ở Banten, Sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta và Sân bay Husein Sastranegara ở Bandung đã được tuyên bố hoạt động trở lại. Sân bay Budiarto ở Curug, Banten và Sân bay Pondok Cabe ở Banten cũng mở cửa trở lại lúc 2h25 sáng nay. Trong khi đó, 2 sân bay ở Lampung vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo".

Bộ trưởng cho biết, để đảm bảo an toàn và an ninh hàng không, việc mở cửa trở lại các sân bay này đi kèm với một số hạn chế bao gồm kiểm tra tất cả các máy bay; phi công và phi hành đoàn phải lưu ý đến các vùng cấm bay, là các vùng không phận có hình dạng đa giác (đa góc) bị hạn chế hoặc cấm bởi các cơ quan chức năng có liên quan do sự hiện diện của tro núi lửa.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau.

Tổng cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn, ông Hendarsam Marantoko gọi đây là biện pháp nhân đạo cần thiết trước một sự kiện bất khả kháng.

Từ ngày 5 đến ngày 7/9, tro bụi núi lửa đã buộc phải hủy 520 chuyến bay — bao gồm 254 chuyến đến và 266 chuyến đi, gây gián đoạn hành trình của 86.760 hành khách. Để hỗ trợ du khách bị mắc kẹt, các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tại những sân bay bị ảnh hưởng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp có thời hạn lên đến 30 ngày. Các giấy phép này được cấp miễn phí và có thể gia hạn nếu tình trạng đóng cửa không phận kéo dài. Các văn phòng xuất nhập cảnh trên cả nước đã bắt đầu quy trình cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp. Hai quầy dịch vụ chuyên biệt đã được mở tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta ở Tangerang, Banten — trung tâm hàng không chính phục vụ khu vực Đại Jakarta.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh rằng mặc dù quy trình đã được đẩy nhanh để hỗ trợ hành khách, tất cả các hồ sơ vẫn được xem xét kỹ lưỡng nhằm duy trì an ninh và trật tự trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.