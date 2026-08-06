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Indonesia làm mưa nhân tạo đối phó với nguy cơ El Niño

Thứ Năm, 11:58, 06/08/2026
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VOV.VN - Thành phố Jakarta của Indonesia đã tạo mưa nhân tạo với tuần suất 1 hoặc 2 lần mỗi tần nhằm ứng phó với hiện tượng El Niño và mùa khô kéo dài.

Thống đốc Jakarta của Indonesia, ông Pramono Anung đã phê duyệt Hoạt động điều chỉnh thời tiết (WMO) hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo khi điều kiện mây phù hợp.

Giai đoạn cao điểm của El Niño dự kiến kéo dài, có thể lâu hơn so với năm 2023. Do đó, chính quyền Jakarta đã chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh thời tiết, hay còn gọi là tạo mưa nhân tạo, 1 hoặc 2 lần/tuần nếu điều kiện mây cho phép.

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Indonesia làm mưa nhân tạo 1-2 lần/tuần đối phó với nguy cơ El Niño.

Thống đốc Pramono Anung cho biết, Chính quyền tỉnh Jakarta đang tập trung vào 2 ưu tiên để ứng phó với tác động của El Niño, trong đó có việc phòng chống cháy nổ. Hiệp hội khu dân cư (RW) chuẩn bị sẵn bình chữa cháy cầm tay ngay từ bây giờ do thời tiết khô hanh. Bên cạnh công tác phòng chống cháy nổ, chính quyền tỉnh cũng đang chuẩn bị ứng phó với các ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) và đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, El Niño đã đạt mức mạnh và vẫn có khả năng chuyển biến thành một đợt El Niño rất mạnh, khiến mùa khô khắc nghiệt và kéo dài hơn tại nhiều khu vực của Indonesia. Các khu vực nằm ở phía nam xích đạo (bao gồm Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Bali, Java và miền nam Sumatra), được dự báo sẽ trải qua mùa khô hạn và kéo dài hơn so với mức bình thường.

Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt của El Niño cũng đang giúp những người làm muối tại tỉnh Tây Java được hưởng lợi. Phần lớn hoạt động sản xuất muối tại Indonesia vẫn dựa vào các phương pháp thủ công, tận dụng sức nóng để làm bay hơi nước biển trong các ao nông ven biển vào mùa khô. Nhiều nông dân cho biết hạn hán đang giúp gia tăng sản lượng muối.

Sản lượng muối tại Cirebon đã đạt gần 600 tấn trong tháng 7 này, so với mức chỉ 25 đến 30 tấn cùng kỳ năm ngoái. Với điều kiện thời tiết khô hạn dự kiến ​​kéo dài đến tháng 10, khu vực này nhiều khả năng sẽ đạt được một vụ mùa muối bội thu.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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