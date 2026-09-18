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Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia

Thứ Sáu, 10:25, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi khởi hành từ Italy vào ngày 24/8, tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã đến Jakarta, Indonesia, hôm 18/9.

 

Giuseppe Garibaldi chính thức trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ Lực lượng Hải quân Indonesia, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực tác chiến và bảo đảm hậu cần trên biển của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.

Cận cảnh tàu sân bay đầu tiên của Indonesia. Nguồn: Hải quân Indonesia

 

Hải quân Indonesia thông báo tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia, chính thức đến Jakarta hôm nay (18/9) với sự chào đón của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Tàu sân bay được Indonesia mua lại từ Hải quân Italy vẫn mang tên ITS Giuseppe Garibaldi và treo quốc kỳ Italy trong hành trình tới Indonesia và sẽ được đổi tên thành KRI Gajah Mada. Sự xuất hiện của tàu sân bay đầu tiên này được hộ tống trực tiếp bởi hai tàu khu trục lớp Brawijaya, KRI Brawijaya-320 và KRI Prabu Siliwangi-321cùng máy bay tuần thám CN-235. Dự kiến tàu sẽ ra mắt và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Lực lượng Quốc phòng Indonesia (TNI) vào tháng 10 tới.

Theo Hải quân Indonesia, việc tàu ITS Giuseppe Garibaldi cập cảng Indonesia là một phần quan trọng trong hành trình tăng cường năng lực của Hải quân Indonesia trong các hoạt động quân sự phi chiến tranh (OMSP), đặc biệt là trong quản lý thiên tai và các nhiệm vụ nhân đạo, vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã từng phục vụ trong Hải quân Italy trong 40 năm qua, được thiết kế để vận hành các chiến đấu cơ cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar và nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không, tên lửa đất đối đất và ngư lôi. Tuy nhiên, tàu đã được cải tiến thêm phù hợp với chiến lược hiện đại hóa lực lượng quân đội và tham vọng xây dựng Indonesia thành một cường quốc biển.

Tàu sân bay đầu tiên của Indonesia:

can canh tau san bay dau tien cua indonesia hinh anh 1
Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia ngày 17/9. Nguồn: Hải quân Indonesia
can canh tau san bay dau tien cua indonesia hinh anh 2
Tàu sẽ được đổi tên thành KRI Gajah Mada, trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ Lực lượng Hải quân Indonesia. Nguồn: Hải quân Indonesia
can canh tau san bay dau tien cua indonesia hinh anh 3
Tàu sẽ tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Lực lượng Quốc phòng Indonesia (TNI) vào tháng 10 tới. Nguồn: Hải quân Indonesia
can canh tau san bay dau tien cua indonesia hinh anh 4
Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia ngày 17/9. Nguồn: Hải quân Indonesia
Phạm Hà/VOV-Jakarta
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