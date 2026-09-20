Công nghệ này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các vụ cháy rừng và đất vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Indonesia, bất chấp các nỗ lực giám sát điểm nóng, các biện pháp phòng ngừa và công tác chữa cháy đang được Indonesia triển khai.

AI mở ra cơ hội mới giúp Indonesia đối phó với cháy rừng và đất. Ảnh minh họa: Bakom

Indonesia đang sử dụng các công nghệ vệ tinh thông qua các nền tảng như SiPongi, kết hợp với hoạt động giám sát điểm nóng cháy do Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) thực hiện bằng dữ liệu vệ tinh MODIS và VIIRS để xác định các điểm nóng gần như theo thời gian thực. AI có thể nâng cao hơn nữa năng lực giám sát này bằng cách phân tích nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm điều kiện thời tiết, nhiệt độ không khí, độ ẩm đất, tốc độ gió, tình trạng thảm thực vật, dữ liệu lịch sử về các vụ cháy và hoạt động của con người, để ước tính xác suất xảy ra cháy.

Phương pháp có thể giúp các cơ quan chức năng ứng phó trước khi đám cháy bùng phát, bằng cách xác định sớm các khu vực có nguy cơ cao và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Khả năng xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn của AI có thể hỗ trợ các cơ quan chính phủ và nhân viên thực địa xác định những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu thực tế theo thời gian thực. Công nghệ này có thể bổ sung cho các hệ thống vệ tinh và cơ chế giám sát tại hiện trường vốn đang được sử dụng trong công tác quản lý cháy rừng và cháy đất tại Indonesia.

Nếu được triển khai đúng cách, AI có thể giúp Indonesia chuyển đổi phương thức ứng phó với cháy rừng và cháy đất: từ việc chủ yếu tập trung vào xử lý và dập tắt đám cháy sang chú trọng phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu, ngăn chặn cháy bùng phát và lan rộng trên quy mô lớn.