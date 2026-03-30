Indonesia triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, cuộc họp đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Prabowo liên quan đến một số chính sách kinh tế và năng lượng trong thời gian tới. Nhiều bước đi chiến lược đã được thảo luận, trong đó có chính sách làm việc tại nhà, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn và tăng cường chính sách nhiên liệu sinh học B50.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tổ chức một cuộc họp trực tuyến với một số thành viên Nội các hôm 28/3. (Nguồn: Presidenri)

Bộ trưởng Airlangga Hartarto cho biết thêm, toàn bộ cuộc thảo luận về tiết kiệm năng lượng được xem xét lại một cách toàn diện, có tính đến những diễn biến trong cuộc xung đột ở Trung Đông và sự bất ổn toàn cầu, cũng như tác động đến sự ổn định năng lượng, chuỗi cung ứng và nền kinh tế quốc gia. Qua đó chính phủ cam kết đảm bảo mọi chính sách được thực hiện một cách thận trọng và hiệu quả. Đây là những chính sách cần thiết để duy trì ổn định, tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Phát biểu trước đó, Thư ký Nội các Indonesia Teddy Indra Wijaya nhấn mạnh, cuộc họp hẹp đóng vai trò là diễn đàn phối hợp liên bộ để đảm bảo các chính sách được thông qua vẫn nhất quán và tập trung, đáp ứng được các tình huống đang diễn ra trên thế giới, bao gồm cả những thách thức trong lĩnh vực năng lượng. Cuộc họp cũng phản ánh mô hình làm việc ngày càng linh hoạt của chính phủ, sử dụng công nghệ để đẩy nhanh quá trình phối hợp mà không ảnh hưởng đến chất lượng ra quyết định chiến lược ở cấp quốc gia.