Indonesia triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thứ Hai, 11:26, 30/03/2026
VOV.VN - Hôm 28/3, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số thành viên nội các, thảo luận chính sách kinh tế trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang. Trong đó chuẩn bị chính sách làm việc tại nhà, tiết kiệm ngân sách và tăng cường nhiên liệu sinh học B50. 

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, cuộc họp đã thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Prabowo liên quan đến một số chính sách kinh tế và năng lượng trong thời gian tới. Nhiều bước đi chiến lược đã được thảo luận, trong đó có chính sách làm việc tại nhà, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn và tăng cường chính sách nhiên liệu sinh học B50.

indonesia trien khai giai phap tiet kiem nang luong hinh anh 1
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tổ chức một cuộc họp trực tuyến với một số thành viên Nội các hôm 28/3. (Nguồn: Presidenri)

Bộ trưởng Airlangga Hartarto cho biết thêm, toàn bộ cuộc thảo luận về tiết kiệm năng lượng được xem xét lại một cách toàn diện, có tính đến những diễn biến trong cuộc xung đột ở Trung Đông và sự bất ổn toàn cầu, cũng như tác động đến sự ổn định năng lượng, chuỗi cung ứng và nền kinh tế quốc gia. Qua đó chính phủ cam kết đảm bảo mọi chính sách được thực hiện một cách thận trọng và hiệu quả. Đây là những chính sách cần thiết để duy trì ổn định, tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Phát biểu trước đó, Thư ký Nội các Indonesia Teddy Indra Wijaya nhấn mạnh, cuộc họp hẹp đóng vai trò là diễn đàn phối hợp liên bộ để đảm bảo các chính sách được thông qua vẫn nhất quán và tập trung, đáp ứng được các tình huống đang diễn ra trên thế giới, bao gồm cả những thách thức trong lĩnh vực năng lượng. Cuộc họp cũng phản ánh mô hình làm việc ngày càng linh hoạt của chính phủ, sử dụng công nghệ để đẩy nhanh quá trình phối hợp mà không ảnh hưởng đến chất lượng ra quyết định chiến lược ở cấp quốc gia.

indo.jpg

Indonesia yêu cầu chế biến hạ nguồn đối với đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang siết chặt các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện chế biến hạ nguồn như một điều kiện tiên quyết để được cấp phép. Đây là nỗ lực mạnh mẽ nhằm chấm dứt xuất khẩu nguyên liệu thô và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Indonesia đề xuất cắt giảm lương quan chức nhà nước

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đưa ra đề xuất cắt giảm lương đối với quan chức nhà nước. Đây là một phần của biện pháp cắt giảm ngân sách, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đưa ra đề xuất cắt giảm lương đối với quan chức nhà nước. Đây là một phần của biện pháp cắt giảm ngân sách, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Indonesia cân nhắc phương án học trực tuyến để giảm tiêu thụ năng lượng

VOV.VN - Indonesia đang chuẩn bị một chiến lược tiết kiệm năng lượng toàn diện, có thể định hình lại mô hình học tập và làm việc, với phương án học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cũng như chính sách làm việc tại nhà một ngày/một tuần để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu.

VOV.VN - Indonesia đang chuẩn bị một chiến lược tiết kiệm năng lượng toàn diện, có thể định hình lại mô hình học tập và làm việc, với phương án học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cũng như chính sách làm việc tại nhà một ngày/một tuần để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu.

Indonesia bác bỏ khả năng đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đã phủ nhận việc Indonesia cam kết chi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh đóng góp của nước này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ gìn giữ hòa bình chứ không phải tài chính.

