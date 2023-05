Indonesia từ chối hỗ trợ quốc tế trong nỗ lực giải cứu phi công New Zealand

Giải thích lý do cho quyết định này, Bộ trưởng Mahfud Md cho biết, sự tham gia của các tổ chức quốc tế sẽ chỉ làm cho vụ việc trở nên tồi tệ hơn. Chính sách của Indonesia là không liên quan đến các quốc gia khác và đây là vấn đề nội bộ. Nếu chính phủ nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức quốc tế khác cũng sẽ can thiệp vào vụ việc, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Vì vậy Indonesia phản đối mọi nỗ lực can thiệp quốc tế do các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức phi chính phủ quốc tế đưa ra.

Phi công người New Zealand bị nhóm phiến quân bắt giữ làm con tin. Nguồn: Tempo

Quân đội Giải phóng Tây Papua, một nhánh của “Phong trào Papua tự do”, băt cóc phi công người New Zealand vào tháng 2 vừa qua, với tuyên bố sẽ chỉ trả tự do cho phi công Mehrtens để đổi lấy việc chính phủ Indonesia công nhận nền độc lập của Papua và rút toàn bộ quân đội Indonesia ra khỏi Papua.

Tuyên bố của Bộ trưởng Mahfud Md đưa ra sau khi nhóm phiến quân đăng một video ghi lại hình ảnh Mehrtens “tiều tụy” và đe dọa sẽ bắn phi công người New Zealand nếu Indonesia không công nhận nền độc lập của Papua trong vòng hai tháng.

Chính phủ Indonesia cũng đã cử Lực lượng đặc nhiệm để tiến hành chiến dịch giải cứu phi công. Tuy nhiên, nỗ lực đến nay chưa có kết quả, với các quan chức nước này cho biết nhóm phiến quân đã lấy viên phi công, phụ nữ, trẻ em làm lá chắn sống, gây khó khăn cho chiến dịch giải cứu./.