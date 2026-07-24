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Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp

Thứ Sáu, 09:46, 24/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran được cho là vừa bác bỏ thêm một đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra.

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ, được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi - người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran chiều 23/7. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã đến thăm Mỹ hồi giữa tháng 7, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 14/7.

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Người dân di chuyển trên một tuyến phố ở Tehran, gần tấm áp phích có hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 7/6/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Các nguồn tin khẳng định Iran đã phản đối đề xuất mà Thủ tướng Iraq chuyển đến, viện giải rằng đề xuất này không xử lý thỏa đáng vấn đề eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh mới bùng phát ngày 11/7 và kéo dài liên tục trong gần 2 tuần qua, xuất hiện thông tin về một đề xuất ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran, dù cả hai bên đều chưa lên tiếng xác nhận.

Liên quan tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) sáng 24/7 thông báo lực lượng này đã phát động đợt tấn công mới vào Iran, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của quốc gia Hồi giáo. CENTCOM khẳng định chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu hàng lưu thông tại eo biển Hormuz. Truyền thông Iran xác nhận nhiều khu vực ở nước này đã bị tập kích. Nổ lớn đã được báo cáo tại hàng loạt địa điểm như thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan; thành phố cảng Bandar Abbas và thành phố Jask, tỉnh Hormozgan; khu vực Omidiyeh phía Nam đảo Qeshm; thành phố Konarak thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan; khu vực Khorramabad của tỉnh Lorestan và thành phố Khandab cùng một số địa điểm trong tỉnh Yazd, miền Trung Iran.

Iran chưa thông báo về hoạt động tấn công đáp trả. Trước đó, trong 12 ngày giao tranh liên tiếp vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động hàng chục cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực. Trong đó, loạt cuộc tập kích trả đũa ngày hôm qua đánh phá ít nhất 7 mục tiêu quân sự của Mỹ ở 3 nước Trung Đông là Kuwait, Bahrain và Jordan.

Bá Thi/VOV-Cairo
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