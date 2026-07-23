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Iran thề quyết chiến đến cùng với Mỹ để bảo vệ đất nước

Thứ Năm, 22:38, 23/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ, quân đội Iran vừa tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trên toàn khu vực, cho tới khi hành động thù địch của Mỹ chống Iran chấm dứt. Ông Akraminia tuyên bố, quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với kẻ thù, sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia.

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Một cây cầu tại tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran đổ sập sau đòn tấn công của Mỹ ngày 18/7. Ảnh: AP

Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch không kích ngày thứ 12 liên tiếp vào Iran. Sáng sớm nay (23/7), lực lượng Mỹ lần đầu triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tham gia chiến dịch đánh phá hàng trăm mục tiêu khác nhau trên khắp Iran. Một báo cáo y tế của Iran trưa nay khẳng định ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương, khi không quân Mỹ dội bom vào một cửa khẩu biên giới trên bộ giữa Iran và Iraq.  

Trước đó, Tehran cũng cáo buộc quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy nhiều công trình dân sự trọng yếu, trong đó có các nhà điện, cơ sở năng lượng, cầu dân sinh và cả nhà máy khử mặn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo việc tấn công vào hạ tầng dân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều nay, ông Baqaei kêu gọi các binh sĩ Mỹ không chấp hành các mệnh lệnh bất hợp pháp về tấn công mục tiêu dân sự trọng yếu tại Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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