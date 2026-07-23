English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran chặn tàu dầu tại Hormuz, tập kích dữ dội loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Thứ Năm, 17:45, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với cuộc chiến, liên tục tập kích các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông.

Tehran cũng tiếp tục khai hỏa tấn công và chặn các tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Washington nhiều lần cam kết đảm bảo lưu thông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa 23/7 thông báo lực lượng này đã phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ Mỹ đặt tại 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Tại Kuwait, IRGC tuyên bố đã tập kích và phá hủy một khu nhà chứa thiết bị quân sự, một hệ thống phòng không Patriot và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem. IRGC cũng tuyên bố máy bay không người lái cảm tử của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của binh sỹ Mỹ và 2 nhà chứa máy bay trực thăng quân sự bên trong trại Udairi. Đòn tấn công khiến nhiều binh sỹ Mỹ thiệt mạng và bị thương, phá hủy một số trực thăng và máy bay không người lái.

iran chan tau dau tai hormuz, tap kich du doi loat can cu my o trung Dong hinh anh 1
Tàu chở dầu thô ODESSA vận chuyển dầu thô UAE sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Với mặt trận Jordan, IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại của quân đội Mỹ, trong đó có trạm radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối THAAD, một hệ thống radar cảnh báo sớm C-RAM và một nhà chứa máy bay trực thăng. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái được phóng đi từ Iran hồi sáng nay. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập.

Trước đó, IRGC cũng thông báo đã tấn công một tàu chở dầu và chặn 3 tàu khác cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào eo biển Hormuz mà không xin phép. IRGC không cho biết tình trạng và quốc tịch con tàu bị tập kích, song khẳng định toàn bộ eo Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tehran. Bất kỳ tàu hàng nào tiến vào vùng biển này mà không tuân theo hướng dẫn của Iran, sẽ phải chịu chung số phận.

Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông và khóa chặt eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM), phát động đợt tập kích xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Theo hãng tin Axios, đòn tập kích đêm qua có sự tham gia của cả máy bay ném bom chiến lược B-1. Đây được cho là lần đầu tiên trong đợt giao tranh bùng phát hôm 11/7, quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 để tấn công Iran, dấu hiệu cho thấy Washington đang gia tăng áp lực quân sự lên Tehran. Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và mở rộng hơn trong giai đoạn tới, được cho là ở mức rất cao.

Trước viễn cảnh đáng lo ngại này, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, lập tức hạ nhiệt chiến sự và sớm quay trở lại tiến trình đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran?
Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran?

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Washington đang điều thêm binh sĩ và khí tài tới Trung Đông, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran?

Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran?

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Washington đang điều thêm binh sĩ và khí tài tới Trung Đông, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran
Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

Iran tuyên bố vẫn sản xuất tên lửa tại các cơ sở bí mật Mỹ chưa phát hiện được
Iran tuyên bố vẫn sản xuất tên lửa tại các cơ sở bí mật Mỹ chưa phát hiện được

VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.

Iran tuyên bố vẫn sản xuất tên lửa tại các cơ sở bí mật Mỹ chưa phát hiện được

Iran tuyên bố vẫn sản xuất tên lửa tại các cơ sở bí mật Mỹ chưa phát hiện được

VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ