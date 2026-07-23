Iran chặn tàu dầu tại Hormuz, tập kích dữ dội loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Tehran cũng tiếp tục khai hỏa tấn công và chặn các tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Washington nhiều lần cam kết đảm bảo lưu thông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa 23/7 thông báo lực lượng này đã phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ Mỹ đặt tại 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Tại Kuwait, IRGC tuyên bố đã tập kích và phá hủy một khu nhà chứa thiết bị quân sự, một hệ thống phòng không Patriot và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem. IRGC cũng tuyên bố máy bay không người lái cảm tử của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của binh sỹ Mỹ và 2 nhà chứa máy bay trực thăng quân sự bên trong trại Udairi. Đòn tấn công khiến nhiều binh sỹ Mỹ thiệt mạng và bị thương, phá hủy một số trực thăng và máy bay không người lái.

Tàu chở dầu thô ODESSA vận chuyển dầu thô UAE sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Với mặt trận Jordan, IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại của quân đội Mỹ, trong đó có trạm radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối THAAD, một hệ thống radar cảnh báo sớm C-RAM và một nhà chứa máy bay trực thăng. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái được phóng đi từ Iran hồi sáng nay. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập.

Trước đó, IRGC cũng thông báo đã tấn công một tàu chở dầu và chặn 3 tàu khác cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào eo biển Hormuz mà không xin phép. IRGC không cho biết tình trạng và quốc tịch con tàu bị tập kích, song khẳng định toàn bộ eo Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tehran. Bất kỳ tàu hàng nào tiến vào vùng biển này mà không tuân theo hướng dẫn của Iran, sẽ phải chịu chung số phận.

Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông và khóa chặt eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM), phát động đợt tập kích xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Theo hãng tin Axios, đòn tập kích đêm qua có sự tham gia của cả máy bay ném bom chiến lược B-1. Đây được cho là lần đầu tiên trong đợt giao tranh bùng phát hôm 11/7, quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 để tấn công Iran, dấu hiệu cho thấy Washington đang gia tăng áp lực quân sự lên Tehran. Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và mở rộng hơn trong giai đoạn tới, được cho là ở mức rất cao.

Trước viễn cảnh đáng lo ngại này, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, lập tức hạ nhiệt chiến sự và sớm quay trở lại tiến trình đàm phán.