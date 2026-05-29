Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa cảnh báo tàu tại Hormuz

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin lực lượng vũ trang nước này tối 28/5 đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía Nam lãnh thổ, hướng vào "các mục tiêu đã định". Tuy nhiên, thông tin cụ thể về mục tiêu bị tập kích không được công bố. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực, cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng Vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan, đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Washington và Tehran.

Theo đó, hai bên nhất trí mở rộng ngừng bắn thêm 2 tháng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Thông tin được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Ngoại trưởng Ishaq Dar sẽ lên đường đến Washington trong ngày 29/5 để trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio về nhiều nghị sự quan trọng, trong đó có tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran, là sai sự thật. Theo nguồn tin, Iran vẫn chưa thông báo cho nhà trung gian Pakistan về quyết định cuối cùng liên quan thỏa thuận.

Về tình hình thực địa tại eo Hormuz, Tasnim cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 24h, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.

Iran đã phong tỏa eo Hormuz từ ngày 28/2, ngay sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công phủ đầu vào nước này. Động thái của Tehran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, gây áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế thế giới. Đánh giá mới nhất của Liên hợp quốc cho biết tăng trưởng toàn cầu năm nay chỉ đạt 2,5% và 2,8% trong năm tới, giảm mạnh so với các dự báo đưa ra trước khi xung đột bùng phát.