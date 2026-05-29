English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa cảnh báo tàu tại Hormuz

Thứ Sáu, 07:04, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối qua (28/5), truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin lực lượng vũ trang nước này tối 28/5 đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía Nam lãnh thổ, hướng vào "các mục tiêu đã định". Tuy nhiên, thông tin cụ thể về mục tiêu bị tập kích không được công bố. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực, cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công.  

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày.

iran bac tin dat thoa thuan voi my, tiep tuc phong ten lua canh bao tau tai hormuz hinh anh 1
Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng Vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan, đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Washington và Tehran.

Theo đó, hai bên nhất trí mở rộng ngừng bắn thêm 2 tháng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Thông tin được tiết lộ chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Ngoại trưởng Ishaq Dar sẽ lên đường đến Washington trong ngày 29/5 để trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio về nhiều nghị sự quan trọng, trong đó có tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran, là sai sự thật. Theo nguồn tin, Iran vẫn chưa thông báo cho nhà trung gian Pakistan về quyết định cuối cùng liên quan thỏa thuận.        

Về tình hình thực địa tại eo Hormuz, Tasnim cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 24h, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.

Iran đã phong tỏa eo Hormuz từ ngày 28/2, ngay sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công phủ đầu vào nước này. Động thái của Tehran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, gây áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế thế giới. Đánh giá mới nhất của Liên hợp quốc cho biết tăng trưởng toàn cầu năm nay chỉ đạt 2,5% và 2,8% trong năm tới, giảm mạnh so với các dự báo đưa ra trước khi xung đột bùng phát.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: VOV Hormuz thỏa thuận với Mỹ phóng tên lửa Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz
Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo, buộc bốn tàu quay đầu khi di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 28/5 (giờ địa phương).

Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz

Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo, buộc bốn tàu quay đầu khi di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 28/5 (giờ địa phương).

Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran
Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt.

Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran

Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt.

Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz
Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ