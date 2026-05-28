Mỹ dọa dùng biện pháp mạnh với Oman liên quan eo biển Hormuz

Thứ Năm, 16:11, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cứng rắn rằng Oman cùng các quốc gia Arab khác cần tham gia Hiệp định Abraham - sáng kiến do ông thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các nước Arab và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Trong phần trả lời báo chí, một phóng viên đã đặt câu hỏi về khả năng hình thành một cơ chế kiểm soát chung eo biển Hormuz giữa Iran và Oman - hai quốc gia nằm ở hai bờ tuyến đường thủy chiến lược này. Đáp lại, ông Trump đưa ra lời cảnh báo trực diện nhằm vào Muscat, dù Oman từ lâu được xem là một trong những đối tác thân cận của Washington tại Trung Đông.

“Oman sẽ phải hành xử như những nước khác, nếu không chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ", ông Trump nói.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị phong tỏa gần 90 ngày, làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng leo thang mạnh. Giới chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi tuyến hàng hải này được mở lại trong thời gian ngắn, các tác động đối với thị trường năng lượng và kinh tế thế giới vẫn có thể kéo dài nhiều tháng.

Cho tới nay, các nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển, cả bằng sức ép quân sự lẫn con đường ngoại giao, đều chưa đạt kết quả rõ rệt. Đầu tháng 5/2026, ông Trump từng công bố kế hoạch triển khai hải quân Mỹ hộ tống tàu dân sự đi qua Hormuz, song kế hoạch này đã bị đình chỉ chỉ sau hai ngày.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán với Iran vẫn chưa thể tạo ra một thỏa thuận chính thức nhằm chấm dứt xung đột, khiến tình trạng căng thẳng quanh eo biển tiếp tục kéo dài. Dù lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, nhiều vụ tấn công lẻ tẻ tiếp tục xảy ra trong tuần này, làm dấy lên lo ngại rằng bất ổn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Chính ông Trump cũng đã làm gia tăng áp lực lên tiến trình thương lượng khi tuyên bố ông có thể từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình với Iran nếu các quốc gia Trung Đông không tham gia Hiệp định Abraham.

“Họ nợ chúng ta điều đó. Tôi không chắc chúng ta có nên thực hiện thỏa thuận nếu họ không ký", ông nói. 

Tại Washington, sự ủng hộ dành cho việc trao toàn quyền quyết định cho Nhà Trắng trong vấn đề Iran đang có dấu hiệu suy giảm. Hạ viện Mỹ đã khép lại kỳ họp trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm mà không đưa ra xem xét nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh do Thượng viện thông qua, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ lo ngại văn kiện này không đủ số phiếu cần thiết để được phê chuẩn.

Dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội, số lượng nghị sĩ Cộng hòa công khai bất đồng với quan điểm của Nhà Trắng về Iran ngày càng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, các nhóm theo đường lối tân bảo thủ và những tiếng nói ủng hộ Israel trong nội bộ đảng Cộng hòa tiếp tục gây sức ép, cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không bảo đảm xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran, thậm chí là thay đổi chính quyền tại Tehran.

Theo các nguồn tin tại Washington, Mỹ đang thúc ép Iran từ bỏ toàn bộ kho vật liệu hạt nhân đã làm giàu và cam kết không tái khởi động chương trình hạt nhân trong tương lai. Tuy nhiên, những tiếng nói phản đối trong Quốc hội Mỹ thậm chí còn yêu cầu các cơ chế giám sát nghiêm ngặt hơn, đồng thời phản đối thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt cũng như giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran tại các ngân hàng Mỹ nhằm "dọn đường" cho thỏa thuận hòa bình.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
