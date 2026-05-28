Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran

Thứ Năm, 16:09, 28/05/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt.

Cơ quan Quản lý eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) bị đưa vào danh sách các thực thể bị chỉ định đặc biệt (SDN), đồng nghĩa với việc công dân và tổ chức Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với cơ quan này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong tuyên bố ngày 27/5, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc thành lập PGSA là nỗ lực mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm “kiếm tiền từ các hoạt động do nhà nước bảo trợ thông qua gây sức ép đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”.

Iran bắt đầu thúc đẩy cơ chế kiểm soát mới đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi tuyến đường thủy chiến lược này bị gián đoạn do xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2. Theo hãng tin Nour News có liên hệ với chính phủ Iran, PGSA được thành lập ngày 5/5 với vai trò là “cơ quan pháp lý và đại diện chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm cấp phép và điều tiết giao thông hàng hải” qua eo biển Hormuz.

Theo một tài liệu CNN thu thập được, trong tháng 5 này, Tehran đã ban hành thêm nhiều quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, tiếp tục nỗ lực siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này bất chấp cảnh báo từ Washington. Tài liệu mang tên “Tờ khai thông tin tàu thuyền” là mẫu biểu do PGSA ban hành, yêu cầu tất cả tàu đi qua eo biển phải khai báo thông tin nhằm phục vụ công tác an toàn hàng hải. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington cho là “mang tính tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz hôm 25/5.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

