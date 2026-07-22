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Iran bác tin tiến hành hoạt động hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe

Thứ Tư, 21:48, 22/07/2026
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VOV.VN - Iran hôm nay (22/7) đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang vận hành cơ sở hạt nhân bí mật bên trong núi Pickaxe, ngọn núi được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại quốc gia Hồi giáo.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định không có bất kỳ hoạt động hạt nhân nào được tiến hành tại núi Kolang Kouh, tên gọi khác của núi Pickaxe. Ông Baqaei nhấn mạnh toàn bộ các hoạt động hạt nhân của Iran đều được công khai một cách đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Vì vậy, việc Mỹ tung tin đồn về việc Iran vận hành cơ sở hạt nhân bí mật tại núi Pickaxe, là sự thêu dệt trắng trợn, nhằm tạo cớ tấn công, gây hấn và phá hoại đất nước Iran.  

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Iran phóng thử tên lửa đạn đạo Kheibar vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Iran đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật bên trong lòng núi Pickaxe - khu vực được mệnh danh là pháo đài không thể công phá tại Iran. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thậm chí cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công vào Pickaxe để phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran.

Núi Pickaxe nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía Nam và gần sát ngay tổ hợp hạt nhân Natanz, một trong những cơ sở làm giàu urani quan trọng nhất của Iran. Tehran bắt đầu xây dựng cơ sở tại núi Pickaxe năm 2020, sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở Natanz mà Iran nghi ngờ là hành vi phá hoại có chủ đích.

Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá việc phá hủy cơ sở tại núi Pickaxe bằng các vũ khí thông thường, kể cả bom xuyên phá boong-ke mà Mỹ đang sở hữu, là không thể, do cơ sở này nằm sâu dưới lòng đất hàng trăm mét, lại được bao bọc bởi hàng triệu m3 đá granite cứng chắc phía trên.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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