37,5 tỷ USD chi phí chiến tranh Iran đặt chính quyền Mỹ trước sức ép kép

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đến nay đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công khai một con số chi phí mới kể từ khi các hoạt động quân sự được nối lại hồi đầu tháng, trong đó bao gồm cả một số khoản chi phí dự kiến đến hết ngày 30/9.

Bộ trưởng Hegseth (bên phải). Ảnh: Reuters.

Con số này lập tức trở thành tâm điểm trong phiên chất vấn, khi các nghị sĩ muốn biết không chỉ nước Mỹ đã chi bao nhiêu, mà cuộc chiến đang hướng tới kết quả nào.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đặt câu hỏi về cách chính quyền định nghĩa "chiến thắng", trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhưng xung đột vẫn tiếp diễn, còn eo biển Hormuz chưa được mở lại hoàn toàn: "Chúng ta sẽ định nghĩa chiến thắng như thế nào?... Việc mở lại eo biển Hormuz là cần thiết để chúng ta giành chiến thắng, phải không? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản có hoặc không".

Trước những chất vấn này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiếp tục bảo vệ mục tiêu của chiến dịch quân sự, cho rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân: "Mục tiêu bao quát là đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Điều đó đã rõ ràng từ tổng thống ngay từ ngày đầu tiên. Đó là lý do tại sao chiến dịch quân sự được thực hiện để xóa sổ các địa điểm hạt nhân của họ".

Tuy nhiên, lập luận của chính quyền Mỹ chưa thể khép lại những tranh luận về hiệu quả và cái giá của cuộc chiến. Các nghị sĩ tiếp tục chất vấn về nguy cơ xung đột kéo dài, khả năng Mỹ phải mở rộng chiến dịch và thậm chí đối mặt với một cuộc chiến trên bộ. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội luôn phải chuẩn bị nhiều phương án và đánh giá các rủi ro liên quan, nhưng từ chối bình luận về những kịch bản cụ thể.

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Sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump cũng không chỉ diễn ra trong các phòng họp Quốc hội. Ngay bên ngoài phiên điều trần, những người biểu tình nhiều lần lên tiếng phản đối cuộc chiến và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran. Những tiếng hô phản đối đã khiến phiên điều trần nhiều lần bị gián đoạn, buộc chủ tọa phải yêu cầu giữ trật tự để Bộ trưởng Quốc phòng có thể tiếp tục phát biểu: "Hãy ngừng ném bom vào con cái chúng tôi ở Iran và Palestine, điều này là bất hợp pháp".

Những diễn biến tại phiên điều trần cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sức ép từ cả trong và ngoài Quốc hội. Một bên là các nghị sĩ đặt câu hỏi về mục tiêu, hiệu quả và chi phí của cuộc chiến; bên kia là những tiếng nói phản đối từ người dân trong bối cảnh thương vong tiếp tục gia tăng và xung đột chưa có hồi kết rõ ràng.

Với chi phí đã lên tới 37,5 tỷ USD, cùng nguy cơ chiến sự tiếp tục kéo dài, sức ép đối với chính quyền Mỹ có thể sẽ còn gia tăng, đặc biệt khi Washington phải chứng minh rằng những tổn thất và nguồn lực đã bỏ ra đang mang lại một kết quả chiến lược tương xứng.