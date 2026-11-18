Thông báo của quân đội Iran cho biết, chiếc UAV vừa bị bắn hạ là dòng MQ-9 Reaper hiện đại do Mỹ sản xuất. Chiếc MQ-9 này bị hệ thống phòng không Iran phá hủy khi đang thực hiện hoạt động trinh sát tại khu vực phía Đông eo biển Hormuz. Tehran khẳng định đây là chiếc MQ-9 thứ 59 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự, và là chiếc UAV trinh sát thứ 2 bị bắn hạ tại eo biển Hormuz trong 24h qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập, xác nhận.

Máy bay không người lái MQ-9A Reaper. Ảnh: General Atomics

Thời gian gây đây, Iran tuyên bố đã bắn hạ, vô hiệu hóa, thậm chí thu giữ hàng chục UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Phần lớn các báo của của Tehran, chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng. Quân đội Mỹ cũng bác bỏ hầu hết các tuyên bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Công ty dầu mỏ ADNOC của UAE chiều nay cho biết 1 thủy thủ bị mất tích tại eo Hormuz, khi chiếc tàu chở dầu của công ty này bị tập kích. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể của cuộc tấn công, không được đề cập.