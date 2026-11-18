Thông tin đảo Qeshm bị Mỹ tấn công, được Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, ông Ahmad Nafisi xác nhận. Quan chức Iran cho biết một số vị trí trên hòn đảo đã bị tập kích, song không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng với các khu vực dân cư, hạ tầng thiết yếu và dịch vụ công cộng trên đảo. Tình hình đảo Qeshm hiện vẫn trong tầm kiểm soát hoàn toàn của nhà chức trách Iran, ông Nafisi khẳng định.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas, Iran, ngày 16 tháng 11 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin một số tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz, hồi chiều qua, giờ địa phương. Vụ việc được báo cáo khoảng nửa ngày, sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông đã phát động cuộc tấn công mới bằng UAV cảm tử, nhắm vào một hệ thống radar của quân đội Mỹ ở căn cứ không quân Sheikh Isa, phía Nam Bahrain. IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả việc máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận Iran. Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 1 tuần, Iran tuyên bố tập kích căn cứ Mỹ ở Bahrain để trả đũa.

Cho đến sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tại khu vực, chưa lên tiếng xác nhận cuộc tập kích đảo Qeshm. Giới chức Iran cũng chưa công bố biện pháp đáp trả. Trước đó, Tehran cảnh báo sẽ giáng trả tức thì và không giới hạn về mặt không gian, đối với mọi cuộc tấn công, kể cả các cuộc tấn công hạn chế của Washington.