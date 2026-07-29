Iran bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết vào khoảng 17h45 ngày 28/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

"Tất cả các tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Các lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác và ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao", CENTCOM nêu rõ.

Iran bất ngờ không kích vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters

Một quan chức Mỹ tiết lộ, theo đánh giá ban đầu, Iran đã phóng không quá bốn tên lửa đạn đạo trong vụ việc.

Cuộc tấn công xảy ra khoảng một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran và cho rằng Tehran muốn nối lại đối thoại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin này, khẳng định: "Hiện tại chúng tôi không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ".

Vụ việc cũng diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp kín kéo dài khoảng 90 phút giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Nhà Trắng đánh giá cuộc hội đàm diễn ra "tích cực và hiệu quả", song không công bố nhiều chi tiết.

Đây được xem là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump quyết định tạm dừng chiến dịch không kích nhằm vào Iran hôm 24/7.

Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc thảo luận mà ông mô tả là "rất thân thiện", nhưng đồng thời cảnh báo Mỹ có thể nối lại các hành động quân sự mạnh nếu nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. Ông cũng khẳng định việc tạm dừng không kích nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ có phản ứng quân sự cứng rắn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.