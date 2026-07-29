Iran cảnh báo chặn tàu qua eo biển Hormuz nếu sử dụng tài sản bị Mỹ phong tỏa

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), quân đội Iran cảnh báo sẽ ngăn chặn các tàu thuyền của bất kỳ quốc gia hoặc công ty nào hưởng lợi từ các tài sản bị phong tỏa của nước này khi lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới.

Tàu chở dầu Idemitsu Maru của Nhật Bản đã cập cảng sau khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào tuần trước, cho rằng mọi thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc hàng hóa "sẽ được bồi thường bằng số tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát".

Trong thông điệp đăng trên kênh Telegram của IRIB, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran - tuyên bố: "Chúng tôi thông báo tới tất cả các công ty và quốc gia chấp nhận đề xuất của ông Trump và sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran rằng lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không cho phép bất kỳ tàu nào của họ đi qua eo biển Hormuz".

Hiện chưa có con số chính xác về tổng giá trị tài sản của Iran đang bị phong tỏa, do các khoản này được nắm giữ tại nhiều mạng lưới tài chính và quốc gia khác nhau.

Cùng ngày, một quan chức quốc phòng cấp cao của Iran cho biết ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang mở rộng sản xuất và ưu tiên phát triển các năng lực tác chiến trên không và trên biển.

Tuyên bố này trái ngược với đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 3, khi ông cho rằng nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran đang đứng trước nguy cơ "bị phá hủy hoàn toàn", còn năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo đã "gần như bị vô hiệu hóa" và "bị phá hủy".

Phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Majid Ebnolreza, khẳng định: "Các dây chuyền sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết".

Ông Ebnolreza cũng cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quốc phòng chiến lược không thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất vũ khí của Iran.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth được hỏi về phát biểu trước đó rằng quân đội Iran đã "bị phá hủy" và "không còn khả năng tác chiến hiệu quả". Tuy nhiên, ông không trả lời trực tiếp liệu đánh giá này còn chính xác hay không.

Đến nay, cả tuyên bố của phía Iran về năng lực sản xuất quốc phòng hiện tại lẫn mức độ thiệt hại thực tế do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra đều chưa thể được các nguồn độc lập kiểm chứng. Trước đó, CNN từng đưa tin hồi tháng 5 rằng Iran đang khôi phục năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng với tốc độ nhanh hơn so với dự đoán ban đầu.