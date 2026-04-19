Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh

Đây là tuyên bố vừa được chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Iran, ông Majid Mousavi đưa ra ngày hôm nay (19/4) trong một phóng sự phát trên kênh truyền hình của Iran.

Israel và Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/02, với một trong những mục tiêu là vô hiệu hóa lực lượng tấn công tên lửa của Iran.

Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận hồi tháng 2/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Majid Mousavi được chia sẻ cùng với một đoạn băng hình đã được chỉnh sửa về việc ông kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định. Trong đoạn băng hình này cũng bao gồm cảnh quay về máy bay không người lái, tên lửa và bệ phóng bên trong các cơ sở ngầm cũng như các vụ phóng tên lửa trên mặt đất.