Iran bổ sung các bệ phóng tên lửa mới tốc độ nhanh hơn thời điểm trước chiến tranh

Chủ Nhật, 19:27, 19/04/2026
VOV.VN - Iran hiện đang thiết lập và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái mới với tốc độ nhanh hơn so với thời điểm trước chiến tranh.

Đây là tuyên bố vừa được chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Iran, ông Majid Mousavi đưa ra ngày hôm nay (19/4) trong một phóng sự phát trên kênh truyền hình của Iran.  

Israel và Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/02, với một trong những mục tiêu là vô hiệu hóa lực lượng tấn công tên lửa của Iran.

iran bo sung cac be phong ten lua moi toc do nhanh hon thoi diem truoc chien tranh hinh anh 1
Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận hồi tháng 2/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Majid Mousavi được chia sẻ cùng với một đoạn băng hình đã được chỉnh sửa về việc ông kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định. Trong đoạn băng hình này cũng bao gồm cảnh quay về máy bay không người lái, tên lửa và bệ phóng bên trong các cơ sở ngầm cũng như các vụ phóng tên lửa trên mặt đất.

Tin liên quan

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?
Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh
Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) cho biết đã điều thêm quân bộ vào Lebanon nhằm thực hiện cái mà họ gọi là “một chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu chính xác”. IDF cũng tuyên bố đã phá hủy được 70% bệ phóng tên lửa của Iran.

