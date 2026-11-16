Iran cam kết theo đuổi biện pháp ngoại giao

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) ở Islamabad, Pakistan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran vẫn cam kết và ưu tiên thúc đẩy ngoại giao để giải quyết xung đột với Mỹ, bất chấp việc Washington chưa từ bỏ chính sách gây hấn, đe dọa và gây áp lực chống Tehran.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Về quan hệ với các quốc gia láng giềng, ông Araghchi nhấn mạnh Iran mong muốn thiết lập các mối quan hệ xây dựng và hợp tác. Trường hợp buộc phải tiến hành biện pháp tự vệ, Iran chỉ nhắm mục tiêu là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran đồng thời kêu gọi các quốc gia khu vực không cho phép quân đội nước ngoài sử dụng lãnh thổ để làm bàn đạp tấn công chống lại nước thứ 3. Tehran cũng hối thúc các nước tiến hành đối thoại một cách nghiêm túc về xây dựng cơ chế đảm bảo an ninh của riêng khu vực, không có sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài.

Liên quan tình hình thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 16/11 thông báo có thêm 2 tàu dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định các phương tiện đã di chuyển theo hướng dẫn của quân đội Mỹ, đi vào tuyến lưu thông không an toàn và không được cấp phép ở phía Nam eo biển. Tuy nhiên, quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập.

Trước đó, Iran cũng thông báo có ít nhất 4 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz trong ngày 15/11. Trong số này, có 1 siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã bị chìm. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.