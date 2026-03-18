Iran cảnh báo đáp trả "khiến đối phương hối tiếc" sau cái chết của Ali Larijani

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh lực lượng không gian của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Sardar Mousavi đã thông báo về một “đòn tấn công nhanh”, cảnh báo rằng “bầu trời của kẻ thù tối nay sẽ trở nên rực rỡ hơn”. Ngay sau đó, IRGC cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công “cường độ cao” nhằm vào Israel “để trả đũa” cho cái chết của ông Larijani.

Tên lửa được phóng từ phía Iran trên bầu trời Israel ngày 18/3. Ảnh; AP

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami khẳng định, phản ứng của Tehran sẽ “dứt khoát và khiến đối phương phải hối tiếc”. Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cảnh báo, Tổng thống Donald Trump “hãy chờ đợi những bất ngờ”, cho rằng phản ứng của lực lượng vũ trang Iran sẽ “tàn khốc hơn mọi hành động và mọi tưởng tượng của đối phương” và sẽ tiếp diễn cho đến khi đối phương “đầu hàng”. Cố vấn cấp cao Ali Akbar Velayati cũng tuyên bố Iran sẽ “giáng một đòn mạnh vào bộ mặt nham hiểm của thế lực kiêu ngạo toàn cầu”, ám chỉ Mỹ và Israel.

Những vệt sáng được cho là do bom chùm của Iran tạo ra trên bầu trời đêm ở khu vực Bờ Tây. Nguồn video: AP

Trước đó, Iran cũng xác nhận Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij, ông Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công mà Tehran gọi là “khủng bố” do Mỹ và Israel tiến hành. Theo hãng tin bán chính thức Mehr, lễ tang của cả ông Larijani và ông Soleimani sẽ được tổ chức trong ngày 18/3.

Những tuyên bố cứng rắn này cho thấy nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục gia tăng, khi Tehran phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng các đòn đáp trả sau tổn thất lớn trong hàng ngũ lãnh đạo an ninh.