中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD nếu xung đột với Iran kéo dài

Thứ Tư, 08:54, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo The Intercept, chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể vượt 1.000 tỷ USD nếu xung đột kéo dài, trong bối cảnh mức chi tiêu hiện đã lên tới hàng tỷ USD mỗi ngày.

Tờ The Intercept dẫn đánh giá của các chuyên gia cho rằng, chi phí cho chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran có nguy cơ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD nếu xung đột kéo dài.

Quân nhân kỹ thuật hàng không điều phối trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong vòng một tuần tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ hôm 28/2. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kevin Hassett, cũng ước tính con số này ở mức khoảng 12 tỷ USD.

Con số nêu trên vẫn chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công.

Một số trợ lý quốc hội cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến. Một số quan chức cho rằng yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD.

Các nhà phân tích nhận định, chi phí cho cuộc xung đột hiện đang ở mức từ 1 đến 2 tỷ USD mỗi ngày, tương đương khoảng 11.500 đến 23.000 USD mỗi giây. Theo The Intercept, tổng chi phí có thể tăng lên ít nhất 250 tỷ USD trong những tháng tới nếu chiến sự tiếp diễn.

Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với các chi phí dài hạn. Các chuyên gia cảnh báo tổng chi phí trong nhiều thập kỷ tới có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD, trong đó có ý kiến cho rằng người dân Mỹ sẽ phải gánh khoản tiền này qua nhiều thế hệ.

Các nhà phân tích cũng cho rằng nếu Mỹ tiếp tục duy trì cường độ không kích hiện tại và phải bổ sung kho dự trữ tên lửa đắt đỏ, tổng chi phí có thể tương đương với các chiến dịch quân sự kéo dài nhiều năm trước đây của Mỹ tại Iraq hoặc Afghanistan.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran chi phí chiến tranh Trung Đông ngân sách quân sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran
Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

Ông Zelensky: 200 chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ Trung Đông đối phó UAV Iran

VOV.VN - Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ UAV, đồng thời cho biết nước này có khả năng sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, trong đó có thể cung cấp một nửa cho các đối tác và đồng minh.

8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz
8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Hiện có 8 quốc gia đang đàm phán với Iran về cơ chế đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

8 nước đàm phán với Iran về hành lang an toàn cho dầu mỏ qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Hiện có 8 quốc gia đang đàm phán với Iran về cơ chế đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Chiến sự Iran và cú sốc dầu mỏ: Các nước tìm cách xoay xở
Chiến sự Iran và cú sốc dầu mỏ: Các nước tìm cách xoay xở

VOV.VN - Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng và buộc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng.

Chiến sự Iran và cú sốc dầu mỏ: Các nước tìm cách xoay xở

Chiến sự Iran và cú sốc dầu mỏ: Các nước tìm cách xoay xở

VOV.VN - Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng và buộc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ