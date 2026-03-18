Mỹ có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD nếu xung đột với Iran kéo dài

Tờ The Intercept dẫn đánh giá của các chuyên gia cho rằng, chi phí cho chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran có nguy cơ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD nếu xung đột kéo dài.

Quân nhân kỹ thuật hàng không điều phối trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong vòng một tuần tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ hôm 28/2. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kevin Hassett, cũng ước tính con số này ở mức khoảng 12 tỷ USD.

Con số nêu trên vẫn chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công.

Một số trợ lý quốc hội cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến. Một số quan chức cho rằng yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD.

Các nhà phân tích nhận định, chi phí cho cuộc xung đột hiện đang ở mức từ 1 đến 2 tỷ USD mỗi ngày, tương đương khoảng 11.500 đến 23.000 USD mỗi giây. Theo The Intercept, tổng chi phí có thể tăng lên ít nhất 250 tỷ USD trong những tháng tới nếu chiến sự tiếp diễn.

Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với các chi phí dài hạn. Các chuyên gia cảnh báo tổng chi phí trong nhiều thập kỷ tới có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD, trong đó có ý kiến cho rằng người dân Mỹ sẽ phải gánh khoản tiền này qua nhiều thế hệ.

Các nhà phân tích cũng cho rằng nếu Mỹ tiếp tục duy trì cường độ không kích hiện tại và phải bổ sung kho dự trữ tên lửa đắt đỏ, tổng chi phí có thể tương đương với các chiến dịch quân sự kéo dài nhiều năm trước đây của Mỹ tại Iraq hoặc Afghanistan.