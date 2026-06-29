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Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Bahrain

Thứ Hai, 15:43, 29/06/2026
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VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran vừa lên tiếng cảnh báo Bahrain, dọa sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ quốc gia vùng Vịnh nếu bị khiêu khích. 

Cảnh báo do ông Ali Akbar Velayati, Cố vấn hàng đầu của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, đưa ra hôm nay (29/6), một ngày sau khi Tehran phát động loạt cuộc tấn công dữ dội vào Bahrain và Kuwait, để đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ vào Iran.

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Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Velayati khẳng định một lời cảnh báo nghiêm khắc đã được gửi tới Bahrain, chỉ rõ cho Bahrain thấy được đâu là giới hạn của họ và khuyến cáo họ không nên đùa giỡn với vận mệnh của mình, không ép buộc Iran phải đưa ra những quyết định cứng rắn.

Bahrain là nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Cơ sở này đã bị Iran tập kích dữ dội trong thời gian xung đột Mỹ - Iran, cũng như giai đoạn ngừng bắn vừa qua.

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Bahrain tố Iran tập kích UAV

VOV.VN - Bahrain ngày 27/6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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