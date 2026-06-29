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Iran và Qatar chưa xác nhận nối lại đàm phán tại Doha

Thứ Hai, 05:51, 29/06/2026
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VOV.VN - Truyền thông khu vực đêm 28/6 dẫn nguồn tin Mỹ cho biết, Washington và Tehran đã nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động trở lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên.


Theo các nguồn tin tiếng A rập và Do thái, thông tin về việc Mỹ và Iran nhất trí dừng giao tranh, được hãng tin Axios của Mỹ công bố đêm 28/6, ngay sau khi Tehran thông báo không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Washington tại Thụy Sỹ, nhằm phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, cùng với thống nhất dừng giao tranh, hai bên nhất trí nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai (30/6) tại Doha của Qatar. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Iran và Qatar xác nhận.

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Eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Trước đó, 1 quan chức cấp cao Iran tối 28/6 thông báo, nước này đã hủy bỏ kế hoạch đàm phán kỹ thuật với Mỹ ngày 28/6. Bước đi nhằm phản đối việc Washington tấn công quân sự chống Tehran và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong hai đêm 26 và 27/6, lực lượng Mỹ liên tiếp tập kích các mục tiêu quân sự tại khu vực ven biển phía Nam Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và vi phạm cam kết ngừng bắn. Iran đã giáng trả dữ dội, mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại các nước vùng Vịnh.

Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng lần đầu tiên giữa các lực lượng Mỹ và Iran, kể từ hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 14/6. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại xen lẫn hoài nghi sâu sắc trong dư luận, về tính khả thi của thỏa thuận, cũng như sự nghiêm túc và quyết tâm của các bên trong kiến tạo hòa bình, dù hai bên đã thống nhất lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày để xây dựng giải pháp.

Bá Thi/VOV-Cairo
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