Ông Trump tuyên bố “kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định đang nắm trong tay “kế hoạch tốt nhất từ trước tới nay” để kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran là “không thể chấp nhận được”.

“Tôi có một kế hoạch, đó là một kế hoạch rất đơn giản. Tôi không hiểu vì sao mọi người không nói thẳng ra như vậy: Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho rằng đề xuất mới của Iran là “một đề xuất ngu ngốc”, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải bao gồm cam kết từ Tehran về việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

“Trong chiến tranh, bạn phải thay đổi, phải linh hoạt. Bạn có rất nhiều kế hoạch, nhưng mỗi ngày có thể phải dùng một kế hoạch khác nhau. Tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời và kế hoạch đó là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và họ đã không nói điều đó trong bức thư gửi cho chúng tôi”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang rơi vào tình trạng bế tắc do phía Tehran thường xuyên thay đổi quan điểm.

“Nghe này, tôi đã phải làm việc với họ bốn hoặc năm lần rồi và họ thì luôn thay đổi ý định, Ban lãnh đạo của họ là những người rất thiếu danh dự”, ông Trump nói

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những nhân vật mới tiếp quản quyền lực tại Iran sau khi các lãnh đạo tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích đã tỏ ra “hợp lý hơn”, song điều đó vẫn chưa đủ để tạo ra một thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Trump bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt đồng thuận.

“Hai bên dường như đã tiến gần tới một thỏa thuận, nhưng ngày hôm sau họ lại gửi cho bạn một văn bản mất tới năm ngày mới tới nơi, trong khi đáng lẽ chỉ mất 20 phút”, ông Trump nói.