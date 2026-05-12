  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump tuyên bố “kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran

Thứ Ba, 06:34, 12/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt đồng thuận. Ông đồng thời khẳng định Washington đã có kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định đang nắm trong tay “kế hoạch tốt nhất từ trước tới nay” để kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran là “không thể chấp nhận được”.

“Tôi có một kế hoạch, đó là một kế hoạch rất đơn giản. Tôi không hiểu vì sao mọi người không nói thẳng ra như vậy: Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho rằng đề xuất mới của Iran là “một đề xuất ngu ngốc”, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải bao gồm cam kết từ Tehran về việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

“Trong chiến tranh, bạn phải thay đổi, phải linh hoạt. Bạn có rất nhiều kế hoạch, nhưng mỗi ngày có thể phải dùng một kế hoạch khác nhau. Tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời và kế hoạch đó là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và họ đã không nói điều đó trong bức thư gửi cho chúng tôi”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang rơi vào tình trạng bế tắc do phía Tehran thường xuyên thay đổi quan điểm.

“Nghe này, tôi đã phải làm việc với họ bốn hoặc năm lần rồi và họ thì luôn thay đổi ý định, Ban lãnh đạo của họ là những người rất thiếu danh dự”, ông Trump nói

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những nhân vật mới tiếp quản quyền lực tại Iran sau khi các lãnh đạo tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích đã tỏ ra “hợp lý hơn”, song điều đó vẫn chưa đủ để tạo ra một thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Trump bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt đồng thuận.

“Hai bên dường như đã tiến gần tới một thỏa thuận, nhưng ngày hôm sau họ lại gửi cho bạn một văn bản mất tới năm ngày mới tới nơi, trong khi đáng lẽ chỉ mất 20 phút”, ông Trump nói.

Giang Bùi/VOV.VN
Tổng thống Trump: Iran sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran “rất mong manh”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “mong manh đến khó tin” sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là “phi lý” và “quá đáng”.

