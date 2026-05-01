中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ thúc đẩy thành lập liên minh mới bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 07:30, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các quốc gia về việc tham gia một liên minh mới để bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi xung đột với Iran tiếp tục làm gián đoạn tuyến đường thủy then chốt này.

Liên minh, được gọi là “Maritime Freedom Construct” (Cơ chế Tự do Hàng hải - MFC), hướng tới điều phối các nỗ lực ngoại giao, bao gồm thống nhất lập trường về trừng phạt và chia sẻ thông tin nhằm bảo đảm hoạt động vận tải an toàn qua eo biển. Hormuz hiện trở thành một trong những điểm nghẽn lớn trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, khi cả hai bên vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa riêng.

my thuc day thanh lap lien minh moi bao ve tu do hang hai tai eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh một tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ không cần sự hỗ trợ của các quốc gia khác tại khu vực này, song cũng chỉ trích các nước, đặc biệt là châu Âu vì chưa hành động đủ. Trong khi đó, giá nhiên liệu toàn cầu đang tăng mạnh.

Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới các cơ quan đại diện trên toàn thế giới trong tuần này kêu gọi các nhà ngoại giao công bố việc thành lập liên minh mới và “đề nghị các đối tác tham gia” trước ngày 1/5. Tài liệu này yêu cầu không thảo luận vấn đề với “các đối thủ của Mỹ”, bao gồm Nga, Trung Quốc, Belarus và Cuba. The Wall Street Journal là cơ quan đầu tiên đưa tin về điện tín này.

Theo nội dung điện tín, liên minh sẽ do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn dắt, thông qua Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

“MFC sẽ triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm lưu thông an toàn, bao gồm cung cấp thông tin theo thời gian thực, hướng dẫn an toàn và điều phối để các tàu thuyền có thể đi qua khu vực này”, điện tín nêu rõ.

Các nhà ngoại giao được khuyến nghị trình bày việc tham gia liên minh như một cách “tăng cường năng lực tập thể nhằm khôi phục tự do hàng hải và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu”. Tài liệu cũng thừa nhận các quốc gia có thể đóng góp ở nhiều mức độ khác nhau, tùy theo năng lực và lợi ích.

Theo bức điện tín: “Các đóng góp có thể bao gồm điều phối ngoại giao, chia sẻ thông tin, thực thi trừng phạt, hiện diện hải quân hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Chúng tôi hoan nghênh mọi mức độ tham gia và không kỳ vọng các nước phải điều chuyển nguồn lực khỏi các cơ chế hàng hải hiện có”.

Trong khi đó, Anh và Pháp đang thúc đẩy một sáng kiến đa phương nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển này, có thể bao gồm việc triển khai lực lượng quân sự nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết liên minh mới “mang tính bổ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm hàng hải khác, bao gồm nỗ lực lập kế hoạch hàng hải do Anh và Pháp dẫn dắt”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz liên minh hàng hải tự do hàng hải chính quyền Trump Tổng thống Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump cân nhắc kế hoạch mới để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một kế hoạch mới nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép buộc Tehran phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một kế hoạch mới nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép buộc Tehran phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán.

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố “chương mới” đang hình thành ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 30/4, trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết một “chương mới” đang hình thành tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngày 30/4, trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết một “chương mới” đang hình thành tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz cho tới khi đạt được thoả thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ