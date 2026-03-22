Iran cảnh báo ra đòn "phá hủy không thể phục hồi" nếu các nhà máy điện bị tấn công

Hãng tin Reuters trích dẫn nguyên văn bài đăng trên mạng xã hội của chủ tịch Quốc hội Iran, cảnh báo: “Ngay sau các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran, các cơ sở năng lượng và dầu mỏ quan trọng trong khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy không thể phục hồi, dẫn đến giá dầu tăng cao trong thời gian dài”.

Những phát ngôn của ông Qalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (21/3) cảnh báo rằng các nhà máy điện của Iran sẽ bị nhắm mục tiêu, bắt đầu từ nhà máy điện lớn nhất, nếu eo biển Hormuz không được "mở hoàn toàn" trong vòng 48 giờ.

Trước tuyên bố của chủ tịch Quốc hội Iran, Bộ Chỉ huy Chiến đấu Thống nhất của nước này cũng đã cảnh báo rằng nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu.