  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch “Tự do hàng hải” tại Eo biển Hormuz

Thứ Hai, 11:47, 04/05/2026
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến dịch “Tự do hàng hải” từ ngày 4/5 (theo giờ địa phương) nhằm khôi phục việc lưu thông an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. 

Chiến dịch được triển khai theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung bảo đảm các tàu thương mại có thể đi lại tự do qua tuyến vận tải chiến lược này.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo ông Trump, chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất “nhân đạo”, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ “dẫn đường” để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper cho biết, việc hỗ trợ nhiệm vụ mang tính phòng vệ này có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh khu vực và ổn định kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố sáng kiến phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối với các đối tác quốc tế để bảo đảm an ninh hàng hải. Cơ chế này hướng tới kết hợp giữa nỗ lực ngoại giao và phối hợp quân sự, đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai chiến dịch.

Theo CENTCOM, Mỹ dự kiến huy động các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các hệ thống không người lái đa miền cùng khoảng 15.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ.

Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Hormuz tê liệt, Malacca bị cuốn vào tâm bão năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến các nhà hoạch định chính sách ở châu Á phải đối mặt với những câu hỏi về vấn đề an ninh của các “điểm nghẽn” hàng hải khác, trong đó có cả eo biển Malacca, tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới về thương mại quốc tế.

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

