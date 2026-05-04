Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch “Tự do hàng hải” tại Eo biển Hormuz

Chiến dịch được triển khai theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung bảo đảm các tàu thương mại có thể đi lại tự do qua tuyến vận tải chiến lược này.

Theo ông Trump, chiến dịch nhằm hỗ trợ giải phóng các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz mang tính chất “nhân đạo”, nhằm hỗ trợ các quốc gia trung lập không liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông nhấn mạnh Washington đã thông báo tới các nước có tàu bị mắc kẹt rằng Mỹ sẽ “dẫn đường” để các tàu có thể rời khỏi khu vực bị hạn chế một cách an toàn, qua đó tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper cho biết, việc hỗ trợ nhiệm vụ mang tính phòng vệ này có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh khu vực và ổn định kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố sáng kiến phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối với các đối tác quốc tế để bảo đảm an ninh hàng hải. Cơ chế này hướng tới kết hợp giữa nỗ lực ngoại giao và phối hợp quân sự, đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai chiến dịch.

Theo CENTCOM, Mỹ dự kiến huy động các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các hệ thống không người lái đa miền cùng khoảng 15.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ.