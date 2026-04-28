Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ

Thứ Ba, 05:30, 28/04/2026
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh, Hé lộ chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran với Mỹ, Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ

Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết Iran có thể chủ động liên lạc nếu muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu Iran muốn đối thoại, họ có thể đến gặp trực tiếp hoặc gọi điện cho Mỹ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington có các đường dây liên lạc an toàn và phía Iran hiểu rõ những điều kiện để đạt được thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan đến Nga để gặp Tổng thống Putin: Tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tròn 2 tháng qua với Mỹ và Israel, tối 26/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã rời Pakistan và lên đường tới Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đặc biệt bắt đầu cuối tuần trước.

Theo các nguồn tin khu vực, trong thời gian ở Islamabad ngày 26/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 48h, Ngoại trưởng Iran đến Islamabad và gặp gỡ các quan chức hàng đầu Pakistan. Các cuộc thảo luận tiếp tục tập trung vào các điều kiện nối lại đàm phán Mỹ-Iran dưới sự trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, kết quả trao đổi cụ thể chưa được công bố.

Hé lộ chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran với Mỹ: Kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon ngày 27/4 đưa tin, chính quyền Iran mới đây đã đề xuất tiến trình đàm phán ‘3 giai đoạn’ với Mỹ.

Phóng viên đài Al Mayadeen tác nghiệp ở Iran cho hay, đề xuất mà chính quyền Tehran mới đây đưa ra cho Mỹ bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc “chấm dứt sự gây hấn của Mỹ và Israel, cũng như đảm bảo xung đột không tái diễn nhằm vào Iran và Lebanon”. Một khi giai đoạn đầu hoàn tất, các cuộc thảo luận ở bước thứ hai sẽ tập trung vào việc điều hành khu vực eo biển Hormuz. Việc điều hành tuyến hàng hải chiến lược trên sẽ có sự góp mặt của Oman “để thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới quản lý eo biển”. Chỉ sau khi 2 giai đoạn trên hoàn tất, Iran mới thảo luận về vấn đề hạt nhân, tức giai đoạn thứ 3 của đề xuất.

Iran phá hủy 3 quả bom xuyên hầm ngầm của Mỹ: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Zanjan thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa 9.500 quả bom bi cùng hàng chục tên lửa và pháo chưa phát nổ, gồm cả 3 quả bom xuyên hầm GBU-57 của Mỹ.

Iran vô hiệu hóa bom xuyên hầm. Ảnh: Tasnim

Theo hãng tin Tasnim, Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC tại Zanjan cho hay hơn 9.500 quả bom bi đã được thả xuống Iran trong các cuộc oanh tạc trên không của máy bay chiến đấu Mỹ và Israel. IRGC thông báo lực lượng này đã tìm thấy và vô hiệu hóa nhiều loại tên lửa và rocket được xác định là LB65, LB84, LB85 và LB86 phóng từ các máy bay chiến đấu F-15, F-16 và F-35. Những vũ khí này đã rơi xuống các khu vực nhạy cảm hoặc đất nông nghiệp nhưng không phát nổ. 

Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ: Ngày 26/4, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Ngoại trưởng nước này Seyed Abbas Araghchi đã chuyển thông điệp về “lằn ranh đỏ” tới Mỹ thông qua Pakistan trong chuyến thăm gần đây.

Thông điệp được truyền đạt dưới dạng văn bản, trong đó đề cập 2 vấn đề cốt lõi: chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Phía Iran nêu rõ việc trao đổi này không phải là một phần của tiến trình đàm phán, mà là sáng kiến độc lập nhằm công khai lập trường và giới hạn không thể vượt qua của Tehran.

Mỹ và Anh bàn về “nhu cầu cấp thiết” khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 26/2 đã thảo luận về “nhu cầu cấp thiết phải khôi phục hoạt động hàng hải” tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh hàng nghìn thủy thủ vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Tàu chiến Mỹ ở Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Theo thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm về tình hình Trung Đông, ông Starmer cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Hormuz có thể kéo theo “những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt của người dân Anh”. Cuộc điện đàm diễn ra khi Tehran cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ “trong bất kỳ hoàn cảnh nào” cũng không thể trở lại trạng thái trước đây sau cuộc phong tỏa kéo dài nhiều tuần của Iran, khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu. 

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn: Israel và Hezbollah ngày 26/4 tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Trong khi hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội tại miền Nam Lebanon.

Phát biểu trong cuộc họp nội các Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc “những hành động vi phạm của Hezbollah đang phá vỡ lệnh ngừng bắn”, đồng thời tuyên bố Israel “đang hành động mạnh mẽ theo các thỏa thuận đã đạt được với Mỹ, và nhân tiện, cả với Lebanon”. Còn trong các tuyên bố của Hezbollah, lực lượng này cho biết đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ và các vị trí của Israel tại miền Nam Lebanon, đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công các làng mạc của Lebanon, tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công.

Nghi phạm nổ súng tại tiệc Nhà Trắng bị nghi nhắm vào chính quyền ông Trump: Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 26/4 cho biết, nghi phạm tìm cách vượt qua chốt kiểm soát an ninh tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 dường như nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi vẫn đang làm rõ động cơ. Theo điều tra sơ bộ, có vẻ nghi phạm nhắm vào các thành viên trong chính quyền”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói, đồng thời cho biết giới chức chưa xác định được cá nhân cụ thể nào là mục tiêu của nghi phạm.

Chấn động tiệc Nhà Trắng: Thế giới lên án vụ nổ súng, cảnh báo bạo lực chính trị: Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ nổ súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 (giờ địa phương), gọi đây là hành động “bạo lực chính trị”, đồng thời bày tỏ sự yên tâm khi Tổng thống Donald Trump, các quan chức Mỹ và giới báo chí đều an toàn.

Chánh văn phòng Thủ tướng Anh, ông Darren Jones cho biết, Thủ tướng Keir Starmer đã gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Trump sau vụ việc. Phát biểu với Sky News, ông Jones cho biết ông Starmer bày tỏ sự ủng hộ với Mỹ trước “những diễn biến đáng chú ý” này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được”, khẳng định bạo lực không có chỗ trong nền dân chủ và bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng lên án vụ tấn công, cho rằng bạo lực chính trị không có chỗ trong bất kỳ nền dân chủ nào, đồng thời chia sẻ với những người bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag:  Thế giới toàn cảnh   nóng thế giới   thế giới 24h  diễn biến thời sự quốc tế  điểm nóng toàn cầu  Mỹ  Iran
