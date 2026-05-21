Iran cáo buộc Mỹ “tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”

“Các động thái của đối phương, cả công khai lẫn bí mật, cho thấy bất chấp các sức ép kinh tế và chính trị, họ vẫn chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách bắt đầu một cuộc chiến mới”, ông Ghalibaf tuyên bố trong một thông điệp được truyền thông Iran đăng tải, theo tờ Times of Israel.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Theo ông Ghalibaf: "Việc theo dõi sát tình hình tại Mỹ càng củng cố khả năng rằng họ vẫn hy vọng buộc dân tộc Iran phải đầu hàng”.

Tổng thống Donald Trump 18/5 cho biết Mỹ đã tạm hoãn một cuộc tấn công nhằm vào Iran vốn được lên kế hoạch diễn ra vào 19/5, với lý do đang diễn ra các “cuộc đàm phán nghiêm túc” có sự tham gia của các đồng minh chủ chốt tại Trung Đông.

Trong khi đó, Nghị sĩ Iran Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, khẳng định Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, đồng thời cho rằng Mỹ chưa sẵn sàng đối phó.

“Kinh nghiệm của Iran cho thấy rõ bản chất thiếu thiện chí cố hữu và kéo dài của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản", ông Azizi viết trong một bài đăng trên nền tảng X. Theo ông: “Ngay cả lúc này, bất chấp sự phong tỏa nghiêm ngặt về truyền thông, người dân Mỹ vẫn hiểu được cái giá và thiệt hại mà chính phủ của họ đã áp đặt lên họ. Thế giới đã cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc của Iran, dù vẫn còn nhiều bất ngờ khác chưa được tung ra”.

Trong một bài đăng khác, ông Azizi cho rằng Iran đã thể hiện “sức mạnh phi thường” trong cuộc đối đầu hiện nay.

“Kỷ nguyên đặt niềm tin vào ngoại giao Mỹ đã chấm dứt và giờ đây chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Họ đã cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc của chúng tôi nhưng họ chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra”, ông Azizi cảnh báo.