  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran cấp phép cho 30 tàu đi qua eo Hormuz trong một ngày

Thứ Sáu, 05:20, 15/05/2026
VOV.VN - Iran thông báo đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo Hormuz trong một ngày giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt. Động thái này được chú ý khi tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu vẫn trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố chính thức, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz đêm 13/5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tàu đi qua eo biển Hormuz. ẢNH: REUTERS

Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo Hormuz kể từ đêm 13/5, cũng chưa được công bố.

Tehran áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran. Động thái của quốc gia Hồi giáo khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Thời gian qua, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm buộc Iran lại eo Hormuz, bao gồm áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13/4, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Theo một số nguồn đáng tin cậy, tại thời điểm giữa tuần này, khoảng 900 con tàu với gần 20.000 thủy thủ, vẫn bị mắc kẹt bên trong và xung quanh vịnh Ba Tư.    

Trả lời phỏng vấn Fox News sau cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại eo Hormuz.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran eo Hormuz Mỹ - Iran Trung Đông giá dầu Vệ binh Cách mạng Iran Donald Trump Tập Cận Bình vịnh Ba Tư phong tỏa hàng hải vận tải dầu mỏ khủng hoảng năng lượng
Tin liên quan

Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982
VOV.VN - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai bên trao đổi về tình hình xung đột tại Trung Đông và quyền quá cảnh không bị cản trở theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran
VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

