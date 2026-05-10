Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?

“Hôm nay, phản hồi của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với dự thảo đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh đã được chuyển qua bên trung gian là Pakistan", hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin.

IRNA không công bố chi tiết nội dung phản hồi của Tehran, ngoài việc cho biết: “Theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn hiện nay sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự trong khu vực”.

Sau khoảng 48 giờ tương đối yên ắng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước, nhiều thiết bị bay không người lái được phát hiện trên bầu trời một số quốc gia vùng Vịnh ngày 10/5, cho thấy mối đe dọa đối với khu vực vẫn hiện hữu bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua.

Dù vậy, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang hướng tới cảng Qasim của Pakistan, theo dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler. Đây là tàu LNG đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Các nguồn tin cho biết việc vận chuyển này giúp Pakistan phần nào giảm bớt tình trạng mất điện diện rộng do gián đoạn nguồn cung khí đốt, đã được Iran chấp thuận nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, hai quốc gia đang tham gia vai trò trung gian hòa giải.

Đề xuất do Mỹ đưa ra sẽ chính thức chấm dứt chiến tranh trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về những vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc trong tuần này, áp lực nhằm khép lại cuộc chiến ngày càng gia tăng, khi xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và gây ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ bế tắc và việc tàu khí đốt Qatar đi qua eo biển Hormuz, nguy cơ đối với các tuyến hàng hải và nền kinh tế khu vực vẫn ở mức cao.

Mới đây, một quan chức quân sự cấp cao của Iran đã cảnh báo các quốc gia thực thi lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran rằng họ sẽ “đối mặt với rắc rối” khi tàu thuyền của mình đi qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, người đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Miami hôm 9/5 về vai trò trung gian của Pakistan, cũng nói với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rằng việc sử dụng eo biển Hormuz như một “công cụ gây sức ép” sẽ chỉ khiến khủng hoảng thêm nghiêm trọng.

Trong khi đó, các nghị sĩ Iran cho biết đang soạn thảo dự luật nhằm chính thức hóa quyền quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz, bao gồm các điều khoản cấm tàu của “các quốc gia thù địch” đi qua.