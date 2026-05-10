  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran phản hồi đề xuất của Mỹ, tình hình eo biển Hormuz có hạ nhiệt?

Chủ Nhật, 21:17, 10/05/2026
VOV.VN - Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 10/5 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự, trong bối cảnh một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

“Hôm nay, phản hồi của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với dự thảo đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh đã được chuyển qua bên trung gian là Pakistan", hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin.

Ảnh minh hoạ: Reuters

IRNA không công bố chi tiết nội dung phản hồi của Tehran, ngoài việc cho biết: “Theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn hiện nay sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự trong khu vực”.

Sau khoảng 48 giờ tương đối yên ắng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước, nhiều thiết bị bay không người lái được phát hiện trên bầu trời một số quốc gia vùng Vịnh ngày 10/5, cho thấy mối đe dọa đối với khu vực vẫn hiện hữu bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua.

Dù vậy, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang hướng tới cảng Qasim của Pakistan, theo dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler. Đây là tàu LNG đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Các nguồn tin cho biết việc vận chuyển này giúp Pakistan phần nào giảm bớt tình trạng mất điện diện rộng do gián đoạn nguồn cung khí đốt, đã được Iran chấp thuận nhằm xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, hai quốc gia đang tham gia vai trò trung gian hòa giải.

Đề xuất do Mỹ đưa ra sẽ chính thức chấm dứt chiến tranh trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về những vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc trong tuần này, áp lực nhằm khép lại cuộc chiến ngày càng gia tăng, khi xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và gây ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ bế tắc và việc tàu khí đốt Qatar đi qua eo biển Hormuz, nguy cơ đối với các tuyến hàng hải và nền kinh tế khu vực vẫn ở mức cao.

Mới đây, một quan chức quân sự cấp cao của Iran đã cảnh báo các quốc gia thực thi lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran rằng họ sẽ “đối mặt với rắc rối” khi tàu thuyền của mình đi qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, người đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Miami hôm 9/5 về vai trò trung gian của Pakistan, cũng nói với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rằng việc sử dụng eo biển Hormuz như một “công cụ gây sức ép” sẽ chỉ khiến khủng hoảng thêm nghiêm trọng.

Trong khi đó, các nghị sĩ Iran cho biết đang soạn thảo dự luật nhằm chính thức hóa quyền quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz, bao gồm các điều khoản cấm tàu của “các quốc gia thù địch” đi qua.

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang ở giai đoạn hoàn tất. Đây là lập trường ông khẳng định suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi cuộc chiến đã chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang giai đoạn ngừng bắn và phong tỏa kinh tế.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran phản hồi đề xuat của Mỹ cuộc chiến Iran eo biển Hormuz chấm dứt chiến sự đàm phán Mỹ Iran
Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran
VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/5: ‘Bộ não trong bóng tối’ của Iran khiến Mỹ bối rối
VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Iran xem xét đề xuất của Mỹ nhưng cảnh báo không bỏ qua các vụ tấn công ở Hormuz
VOV.VN - Iran phát tín hiệu cho thấy nước này đang cân nhắc một đề xuất từ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh giới chức Tehran đồng thời cáo buộc Washington làm leo thang xung đột tại eo biển Hormuz.

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/5 thông báo nước này sẽ triển khai một tàu chiến tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

