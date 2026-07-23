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Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông, chuẩn bị mở rộng chiến dịch nhằm vào Iran?

Thứ Năm, 10:28, 23/07/2026
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VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Washington đang điều thêm binh sĩ và khí tài tới Trung Đông, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông thông qua việc điều động thêm lực lượng và vũ khí, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

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Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo WSJ, trong tuần qua, các đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ đã được triển khai từ các căn cứ trong nước tới Trung Đông. Bên cạnh đó, hơn 150 nhân viên quân y đã được điều tới Trung tâm Y tế Landstuhl (Đức) – cơ sở điều trị chính dành cho binh sĩ Mỹ bị thương trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Nguồn tin của tờ báo cho biết, Mỹ cũng đã triển khai các phi đội tiêm kích tới nhiều căn cứ không quân trong khu vực, đồng thời đặt các máy bay ném bom tại những căn cứ ở Mỹ và Anh trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

WSJ nhận định, hàng loạt động thái trên cho thấy Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, một cuộc xung đột quy mô lớn với Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể khiến Mỹ tiếp tục đối mặt với nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ đạn dược, đồng thời làm gia tăng bất ổn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trước đó, vào giữa tháng 7, WSJ từng đưa tin Tổng thống Trump có xu hướng ủng hộ việc mở rộng các hoạt động quân sự chống lại Iran sau nhiều cuộc họp với các cố vấn cấp cao. Theo các nguồn tin của tờ báo, những phương án đang được chính quyền Mỹ cân nhắc bao gồm tăng cường không kích lãnh thổ Iran, triển khai lực lượng trên bộ để kiểm soát các đảo gần eo biển Hormuz, cũng như tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Giang Bùi/VOV.VN
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