Thời sự quốc tế trưa 23/7: Mỹ đe doạ phá hủy hạ tầng dân sự Iran để trả đũa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.
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VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Washington đang điều thêm binh sĩ và khí tài tới Trung Đông, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
VOV.VN - Theo Wall Street Journal, Washington đang điều thêm binh sĩ và khí tài tới Trung Đông, động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.
VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi lần Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi lần Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz.