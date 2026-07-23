Thời sự quốc tế trưa 23/7: Mỹ đe doạ phá hủy hạ tầng dân sự Iran để trả đũa

Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo các nhà máy điện và các cây cầu sẽ trở thành mục tiêu nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.