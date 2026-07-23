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Thời sự quốc tế trưa 23/7: Mỹ đe doạ phá hủy hạ tầng dân sự Iran để trả đũa

Thứ Năm, 14:39, 23/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran để trả đũa cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

PV/VOV.VN
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