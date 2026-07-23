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Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

Thứ Năm, 09:13, 23/07/2026
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VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin trên mạng xã hội quân đội Mỹ đã hoàn thành đêm tấn công thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran.

PV/VOV.VN
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