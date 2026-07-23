Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8/4.
VOV.VN - Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8/4.
VOV.VN - Israel chưa tham gia chiến dịch không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran dù từng phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn đầu xung đột. Động thái này phản ánh những tính toán chiến lược của Washington, Tel Aviv và các nước Arab nhằm tránh nguy cơ chiến sự leo thang.
VOV.VN - Israel chưa tham gia chiến dịch không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran dù từng phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn đầu xung đột. Động thái này phản ánh những tính toán chiến lược của Washington, Tel Aviv và các nước Arab nhằm tránh nguy cơ chiến sự leo thang.
VOV.VN - Pakistan được cho là đã đề nghị Mỹ thành lập cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên đồng rupee, sau khi Islamabad đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại liên quan đến xung đột Iran.
VOV.VN - Pakistan được cho là đã đề nghị Mỹ thành lập cơ chế hỗ trợ ổn định tỷ giá trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên đồng rupee, sau khi Islamabad đóng vai trò trung gian trong các cuộc đối thoại liên quan đến xung đột Iran.