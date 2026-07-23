Thời sự quốc tế sáng 23/7: Mỹ tăng cường oanh tạc, tấn công loạt mục tiêu Iran

Mỹ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp

VOV.VN - Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8/4.